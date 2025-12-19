Bomberos Voluntarios de Fernández Oro realizarán una subasta solidaria de lotes

La iniciativa tiene como objetivo la compra de un camión cisterna para mejorar la capacidad de respuesta de la asociación. Se subastarán lotes con adjudicación inmediata.

Los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro realizarán una subasta pública para la compra de un camión cisterna.

Los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro realizarán una subasta pública a beneficio con el objetivo de recaudar fondos destinados a la adquisición de un camión cisterna . La actividad solidaria tendrá lugar el lunes 22 de diciembre a partir de las 20.00 en el inmueble ubicado en Roca Nº190.

El objetivo es recaudar fondos para la compra del vehículo hidrante , un recurso clave para reforzar la capacidad operativa del cuartel y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia en la localidad.

La iniciativa comenzará a las 20.00 pero los interesados deberán acreditarse previamente a partir de las 19.30 en el mismo lugar. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y a potenciales personas que estén interesadas en colaborar solidariamente con la institución.

Se subastarán lotes con adjudicación inmediata

La subasta se llevará adelante bajo la modalidad al mejor postor, con lotes que cuentan con monto base, ofertas realizadas a mano alzada y adjudicación inmediata. Todos los valores estarán expresados en pesos argentinos, conforme a la normativa vigente para este tipo de procedimientos públicos.

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 12 El bombero de Fernández Oro durante un entrenamiento. Ingrid Uviedo

En cuanto a las condiciones de pago, se estableció una seña del 30% a abonar en el acto, junto con un 10% correspondiente a la comisión del martillero, mientras que el saldo restante deberá cancelarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la adjudicación del lote.

Desde la Asociación explicaron que lo recaudado permitirá avanzar en el pago de una unidad cisterna, considerada equipamiento esencial para las tareas de combate de incendios, abastecimiento de agua y asistencia en siniestros de diversa magnitud, especialmente en contextos de alta demanda operativa como en los meses de verano.

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 5 La adquisición de un camión cisterna permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los bomberos. Ingrid Uviedo

Se suma otro gesto solidario

Un detalle destacado del evento será el gesto solidario de la Martillera Pública Griselda Pino, que encabezará el acto y donará la totalidad de sus honorarios en beneficio directo de la Asociación de Bomberos Voluntarios. La profesional estará a cargo de la conducción formal del remate y del cumplimiento de las instancias administrativas correspondientes durante la jornada.

Finalmente, se informó que los pagos deberán realizarse mediante depósito bancario en la cuenta oficial de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro, lo que garantizará mayor transparencia y viabilidad en el manejo de los fondos destinados a una mejora en el servicio de emergencias.