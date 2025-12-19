Autorizan a una niña y su papá a salir de viaje por el mundo sin consultar a la madre

La pareja se separó y es el padre quien se encarga del cuidado de la niña. El hombre sale del país por trabajo y podrá viajar con la menor.

La Justicia autorizó al padre a viajar al exterior con su hija sin el aval de la madre.

Una niña del Alto Valle podrá viajar con su papá por el mundo sin necesidad de consentimiento de su mamá. El padre es quien se encarga de su cuidado y por motivos laborales suele viajar al exterior. El pedido fue analizado por la Justicia de Río Negro , que puso un solo requisito que deberán cumplir padre e hija.

La autorización fue solicitada por el progenitor que tiene a su cargo el cuidado cotidiano de la menor desde la separación de sus padres y se tramitó ante el fuero de Familia de la Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en General Roca.

De acuerdo con las constancias incorporadas al expediente judicial, desde la ruptura del vínculo entre el padre y la madre, la niña permanece bajo el cuidado de su papá. El hombre asume de manera exclusiva su atención personal, económica y afectiva. En ese contexto, el hombre explicó que su trabajo lo lleva a realizar conferencias y charlas profesionales fuera del país y que su intención es que su hija pueda acompañarlo cuando no tenga obligaciones escolares.

El pedido judicial incluyó un detalle de los viajes previstos, que tendrán como destino Chile, Estados Unidos y México, y dejó expresamente aclarado que las salidas del país se concretarían únicamente durante los períodos de receso escolar. Además, se indicó que, cuando la niña no viaje con su padre, quedará al cuidado de su abuela paterna, quien forma parte de su entorno familiar cercano.

La Justicia detalló la situación de la madre

En el trámite judicial quedó asentado que la madre fue debidamente notificada del planteo judicial, pero no respondió ni promovió un régimen de comunicación con su hija. Ante esa falta de respuesta, el juzgado avanzó con el análisis del caso a partir del interés superior de la niña y de la situación de cuidado acreditada en el expediente.

Durante el proceso intervino la Defensora de Menores, quien emitió un dictamen favorable al pedido del padre. En su presentación, valoró el contexto familiar, la estabilidad en el cuidado cotidiano de la niña y la voluntad expresada por ella de poder viajar junto a su papá. También consideró que la experiencia resultaría beneficiosa para su desarrollo personal.

Al momento de resolver, la jueza ponderó especialmente el interés superior de la niña y el impacto positivo que la medida puede tener en su desarrollo emocional y social. La magistrada encuadró la decisión en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley nacional 26.061, la Ley provincial 4109 y el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula el consentimiento de ambos progenitores para las salidas del país.

Con ese marco legal y familiar, la jueza hizo lugar al pedido y habilitó los viajes solicitados, dejando establecido que se realizarán únicamente durante los recesos escolares y bajo las condiciones expuestas en el expediente.