Prefectura Naval del Comahue anunció la inscripción para incorporar personal en 2026

La convocatoria está dirigida a profesionales de ambos sexos y corresponde al Cuerpo Auxiliar. La inscripción se realiza de manera online y permanecerá abierta hasta el 13 de febrero del próximo año.

La Prefectura Naval Argentina , a través de la Prefectura del Comahue, anunció la apertura de la inscripción para profesionales de ambos sexos con estado policial que deseen incorporarse como personal subalterno del Cuerpo Auxiliar durante el año 2026. La convocatoria contempla el otorgamiento de los grados de Cabo Primero, Cabo Segundo o Marinero , según corresponda.

El concurso está dirigido a cubrir distintos destinos y especialidades, y el plazo de inscripción se extenderá hasta el 13 de febrero de 2026 . El proceso se desarrollará exclusivamente bajo la modalidad online.

Entre los principales requisitos establecidos, se encuentra la necesidad de ser argentino nativo o por opción , siempre que en este último caso se acredite padre o madre argentino nativo y el trámite correspondiente se encuentre finalizado al cierre de la inscripción.

Asimismo, los aspirantes deberán tener entre 18 y 28 años de edad al 15 de diciembre de 2025, fecha de apertura del concurso. Este criterio etario es excluyente para la inscripción.

Otro de los requisitos fundamentales es no haber sido dado de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en instituciones de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. Además, se exige contar con título habilitante, expedido antes del cierre de la inscripción y comprendido dentro de los títulos admitidos por la reglamentación vigente.

Evaluaciones y condiciones psicofísicas

Las personas inscriptas deberán aprobar las pruebas de capacitación y/o idoneidad previstas para la incorporación por concurso, así como cumplir con las condiciones psicofísicas establecidas en el reglamento de aptitud física de la institución.

Inscripción e información

La información completa sobre la convocatoria se encuentra disponible en el sitio web oficial de la Prefectura Naval Argentina. Las consultas también pueden realizarse telefónicamente al 011-4318-7400, internos 2503 y 2504, o por correo electrónico a [email protected].

En el ámbito regional, la Prefectura del Comahue atiende consultas de manera presencial en la Sección Personal, ubicada en Calle Vencedor S/N, Isla 132, Paseo de la Costa, en la ciudad de Neuquén, de lunes a viernes de 8.30 a 12.00. También se encuentran disponibles los teléfonos 0299-6342569 y el correo [email protected].