Gran oportunidad: subastarán terrenos con cuotas sin interés

Se realizará a través de un novedoso mecanismo para otorgar facilidades de pago en el acceso a lotes. Otorgará tres cuotas sin interés.

La Municipalidad de Fernández Oro lanzó un innovador mecanismo para generar mayor acceso a la tierra para los vecinos de la localidad. Se trata de una subasta de cinco terrenos que tendrá lugar el lunes 29 de diciembre a las 9 en el Centro Cultural ubicado en Don Bosco 440. La propuesta contará con facilidades de pago con tres cuotas sin interés .

Es la tercera vez que el Municipio elige este novedoso método para crear accesibilidad a los lotes , generar mayores posibilidades de pago con cuotas sin interés, y la posibilidad de comprar con una entrega inicial del 20% del precio el día de la subasta.

El mecanismo de la subasta es ofrecer un precio en base al costo inicial del lote , cada asistente ofertará el dinero disponible hasta que la mejor oferta sea la elegida . Esto genera que el valor final puede modificarse durante la subasta de acuerdo a la compulsa, las cuotas estarán determinadas por ese precio final también.

Las facilidades de pago son las cuotas a los 30, 60 y 90 días. La Municipalidad difundió ejemplos de financiación calculados sobre el precio base de cada lote, las placas muestran el precio base antes de la subasta, la entrega de 20% y los montos de las tres cuotas sin interés.

barrio raynaud Subasta de terrenos en Fernández Oro.

Cinco lotes del barrio Raynaud y Reggio

Serán cinco lotes los que serán subastados en el Centro Cultural, cuatro de ellos de ubican en el Barrio Raynaud en el cuadrante entre la calle Juan Parra Sánchez, Presidente Kennedy, Jorge Kossman y Domingo López Oribe. El terreno restante se emplaza en el barrio Reggio entre Los Pinos, Julián Nallib, Los Álamos y la Criollita.

Alfonsina Storni y Alberti subasta terrenos cipolletti.jpg Cipolletti también tuvo su subasta de terrenos.

La subasta del Lote 14 comienza con los lotes ubicados en el Barrio Raynaud. Tiene una superficie 507 m2 y tiene la facilidad de pagos de tres cuotas sin interés, basado en el precio final que resulte de la subasta municipal. El precio inicial del lote es de 11.600.000 pesos, que determinaría tres cuotas de $3.093.333 para abonar al mes, dos meses y tres meses.

lotes fernandez oro Los terrenos subastados están ubicados en el barrio Raynaud.

Una de los lotes más accesibles es el Lote 18 con una extensión de 434,38 m2. El precio base del lote ubicado en el barrio Raynaud es de 9.500.000 y cuenta con la facilidad de pagar en tres cuotas sin interés de 2.533.344 pesos. La entrega inicial del 20% sería de $1.900.000 al momento de la subasta.

Las cuotas sin interés serán abonadas a los 30, 60 y 90 días

Los montos de las cuotas están determinados por el precio final de la subasta y deberán ser abonadas a los 30, 60 y 90 días.

lotes oro Las cuotas serán abonadas a los 30, 60 y 90 días.

El Lote 13 cuenta con una superficie de 555.56 m2 y se puede pagar en tres cuotas de $3.226.666. El costo total inicial del lote es de $12.100.000 al momento de la subasta, el costo puede incrementarse durante la subasta. La entrega inicial del 20% sería de $2.420.000 al momento de la subasta.

El lote 19 cuenta con mayor superficie 795 m2 y su precio inicial es de $17.265.000. El precio de las tres cuotas sin interés sería de $4.604.000, aunque este precio puede ser modificado en la subasta del terreno. La entrega inicial es del 20% del precio final que sería de $3.453.000.

lotes Uno de los terrenos subastados más extensos.

El Lote L2 tiene una superficie 2.101 m2 y un costo total de $67.650.000 con la facilidad de tres cuotas de $18.040.000 en el barrio Reggio. La entrega inicial del 20% es de $13.530.000, pero puede sufrir modificaciones en el precio durante la subasta. El terreno se ubica entre las calles Los Pinos, Julián Nallib, Los Álamos y la Criollita.

Esta dinámica de subasta tiene como objetivo generar mayor accesibilidad a los terrenos, generar facilidades en los medios de pago con las cuotas sin interés, ofrecer soluciones habitacionales ante el crecimiento demográfico y que los vecinos de Fernández Oro accedan al sueño de la casa propia.