Venta engañosa de terrenos en Cipolletti: lo acusan por comercializar seis lotes ajenos

El hombre cumple prisión preventiva por una causa similar en Villa La Angostura. Dos compradores fue perjudicados con la suma de 48.000 dólares.

Un hombre fue acusado por estafa y defraudación tras comercializar terrenos en el centro de Cipolletti que no le pertenecían, una causa que se remonta al año 2020 . La audiencia de formulación de cargos se realizó de forma virtual , ya que el imputado permanece detenido con prisión domiciliaria en Villa La Angostura.

Durante la audiencia, el fiscal detalló que el acusado habría ofrecido como propios seis lotes ubicados en calle Yrigoyen de la ciudad cipoleña, una operación que provocó que dos personas sean engañadas . La modalidad implementada generó que los dos compradores abonen una suma total de 48 mil dólares en efectivo.

El representante del Ministerio Público indicó que los hechos enunciados constituyen el delito de defraudación y estelionato en concurso real . Este comportamiento motivó la calificación en concurso real, siendo el hombre responsable a título de autor de conformidad con los artículos 173 inciso 6 y 9, 55 y 45 del Código Penal.

El hombre ya fue acusado de una causa similar en Neuquén

En la audiencia, el fiscal informó que el acusado ya cumple medidas cautelares en otra causa similar, motivo por el cual permanece detenido en su vivienda en la ciudad cordillerana de la provincia del Neuquén. El hombre cumple con la prisión preventiva en un inmueble de su propiedad en Villa La Angostura.

Alfonsina Storni y Alberti subasta terrenos cipolletti.jpg Dos compradores abonaron la suma de 48.000 dólares por los terrenos.

Frente a ese escenario, la Fiscalía pidió además la prohibición de salida del país, condicionada a una eventual liberación del imputado. El objetivo de la solicitud fue asegurar su sometimiento al proceso judicial y evitar los riesgos de fuga.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además prestó conformidad a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

Dos imputados por el tumultuoso desalojo del loteo El Edén

Un hombre y una mujer, detenidos en los hechos, fueron acusados por el delito de resistencia a la autoridad por los incidentes registrados durante el desalojo del loteo irregular conocido como El Edén, ubicado en la zona de chacras al este de la ciudad. La audiencia de formulación de cargos se realizó horas después del episodio que por momentos fue violento.

El procedimiento que se realizó en un predio ubicado sobre la calle rural Siete Granaderos, entre Ruta Provincial 65 y Ruta Nacional 22, fue ordenado por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Cipolletti en el marco de un expediente por infracciones a las normativas de obras y construcciones.

E.C.P LOTEO EL EDEN (11) El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Faltas de Cipolletti. Estefania Petrella

La Fiscalía explicó en audiencia que el procedimiento fue iniciado por las autoridades municipales con el apoyo de la fuerza pública, con el objetivo de proceder a la ejecución de una orden de desalojo y demolición.

El municipio sostiene que la urbanización, que cuenta con el trazado de calles, la división de terrenos y algunas construcciones, se desarrolla en un área productiva, rodeada de chacras, lo que está prohibido.

Clausura y prohibición de ingreso

La resolución dispuso la clausura del inmueble y ordenó que se garantice la prohibición de ingreso de personas, materiales y maquinaria, con el fin de asegurar la ejecución de la medida y evitar nuevas ocupaciones. Sin embargo, una vez comenzado el procedimiento, cerca de las 07:24, algunas personas presentes en el lugar, entre ellos el hombre y la mujer detenidos (tío y sobrina), intentaron impedir la acción de las autoridades.

el eden clausura Tras la polémica por el desalojo en El Edén, el Ejecutivo ratificó la ilegalidad de urbanizar esa zona. Gentileza

Según la acusación fiscal, trataron de repeler la medida, permaneciendo en el ingreso del predio y obstaculizando la tarea de las máquinas municipales. Además, se los acusa de agresiones al personal policial.

La parte acusatoria detalló que el imputado habría agredido verbalmente al comisario Yáñez, Jefe de la Unidad Regional V, y también habría intentado empujarlo. Por su parte, la mujer imputada intentó evitar la detención del hombre, y en ese intento, habría propinado golpes de puño a un oficial que estaba desempeñándose en el operativo.

La Fiscalía calificó estas acciones como resistencia contra la autoridad, tipificada en los arts. 239 y 45 del Código Penal, en calidad de coautores.

Polémico desalojo policial en el loteo Eden de Cipolletti

Por su parte, el abogado particular a cargo de la defensa argumentó que el procedimiento fue irregular y que existieron violaciones a la propiedad privada.

La jueza de Garantías dio por formulado los hechos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Las dos personas imputadas recuperaron su libertad tras la audiencia, ya que la fiscalía no solicitó su detención indicando que se demostró su arraigo en los domicilios fijados.