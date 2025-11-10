Violento robo de moto en Oro: prisión preventiva para el acusado

El joven le gatilló tres veces al propietario de la moto, sin que se produjera el disparo. El rodado fue recuperado en la zona del kartódromo.

El robo de la moto quedó registrado por los vecinos que se encontraban en los alrededores.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos a un hombre que robó una motocicleta y le gatilló tres veces al dueño en la plaza del barrio Parque de Fernández Oro el viernes pasado. El joven fue acusado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y quedó detenido en prisión preventiva.

Durante la audiencia de formulación de cargos que se llevó adelante este lunes en el Tribunal de Cipolletti , Fiscalía presentó las pruebas que sostienen la acusación. Según la teoría del caso, el imputado con orígenes en Fernández Oro , habría actuado junto a otro individuo no identificado , cuando interceptaron a la pareja en la plaza de la localidad.

De acuerdo con la acusación, uno de los agresores apuntó con un arma al propietario del rodado y lo amenazó para obligarlo a entregar su motocicleta , una Honda de 250 cc. Según los documentos a los que accedió LMCipolletti, el hombre le habría gatillado en tres oportunidades sin que se efectuaran disparos .

El hombre soltó su motocicleta y los dos individuos se dieron a la fuga en el vehículo robado. La pareja corrió con temor ante la violenta escena que acababan de vivir, instantes que fueron captados en un video y rápidamente viralizados en redes sociales.

robo moto Fernandez Oro

El Ministerio Público Fiscal calificó la conducta como robo agravado por el uso de arma de fuego, al considerarlo coautor del hecho conforme los artículos 166 y 45 del Código Penal Argentino. La representante de la Fiscalía argumentó que las pruebas reunidas permiten sostener la acusación en esta etapa procesal.

Por otro lado, la Defensa Pública cuestionó la calificación legal, ya que no se efectuó el secuestro del arma presuntamente utilizada en el hecho delictivo, lo que llevó a solicitar una reformulación de los cargos. Sin embargo, la Fiscalía mantuvo su posición al indicar que existen testimonios y evidencias que respaldan la imputación inicial.

Tras escuchar las partes, el juez de Garantías resolvió dar por formulados los cargos y habilitó la etapa penal de investigación por el plazo de cuatro meses. Además, el magistrado ordenó la prisión preventiva por el término de un mes, ya que considera que el joven puede representar un riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Cómo fue el robo en pleno centro de Fernández Oro

El hecho de extrema violencia se registró en Fernández Oro el viernes 7 de noviembre por la tarde. Un joven que se encontraba con su pareja en una plaza del barrio Parque fue abordado por dos delincuentes armados que, sin mediar palabra, intentaron robarle la motocicleta. En medio del forcejeo, uno de ellos gatilló el arma al menos tres veces, pero ninguna bala salió disparada.

Según información obtenida por LM Cipolletti, el ataque ocurrió alrededor de las 19 horas, cuando la víctima se encontraba en la plaza del sector, a bordo de su moto Honda Tornado color rojo y blanco. Los agresores se movilizaban en una motocicleta negra, con dos ocupantes. Uno de ellos descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y le exigió que entregara la moto, amenazando con disparar.

El relato da cuenta que fuero tres veces las que gatilló el delincuente contra el joven, una cuando sacó la moto y dos más cuando se estaba yendo. El asaltante, logró encender la moto y escapó junto a su cómplice.

Videos y tensión vecinal

Minutos después del violento hecho, comenzaron a circular videos en redes sociales que captaron el momento del robo y la posterior huida de los delincuentes. Las imágenes generaron indignación entre los vecinos, quienes incluso comenzaron a identificar a los presuntos autores del ataque.

Varios testimonios coinciden en señalar que uno de los implicados es conocido en el ámbito delictivo local. En distintos grupos comunitarios de la ciudad se multiplicaron los mensajes exigiendo mayor presencia policial y patrullaje en zonas donde, según los residentes, los robos se han vuelto cada vez más frecuentes.

La moto apareció tras un llamado anónimo

Mientras la víctima radicaba la denuncia en la comisaría local, su padre recibió un llamado anónimo que resultó clave. Una voz desconocida le indicó que la motocicleta robada había sido abandonada en la zona del kartódromo, sobre las bardas.

De inmediato, el joven y personal policial se dirigieron al lugar y lograron recuperar el rodado, que se encontraba en buenas condiciones, aunque sin la patente. Hasta el momento, se desconoce quién realizó el llamado y si los autores del hecho fueron finalmente identificados.

La causa fue caratulada como “robo calificado”, y quedó a cargo de la fiscalía de turno. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se están analizando las grabaciones y los registros de cámaras de seguridad cercanas para dar con el otro cómplice no identificado.