Encontraron muerta a una chica de 18 años en un descampado: "Se me fue la mano"

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo. La policía analiza dos escalofriantes hipótesis y se conocieron detalles sobre cómo fue asesinada.

El cuerpo de la joven presentaba un golpe en la cara y rastros de sangre.

Gran conmoción se vive en las últimas horas con el hallazgo del cuerpo de una joven de 18 años, en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157. Por el momento un hombre fue detenido por ser el principal sospechoso del crimen y hay otros dos posibles involucrados.

Emilse Barrera era oriunda de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Su cadáver fue encontrado por un hombre de 63 años que pasaba por el lugar y dio aviso inmediato a las autoridades policiales. Según precisaron fuentes policiales, presentaba un fuerte golpe en la cara y rastros de sangre .

Al conocerse este hallazgo, la fiscal Natalia Simoes dispuso una serie de medidas urgentes para determinar si la muerte fue accidental o producto de un hecho criminal. Entre ellas, ordenó preservar la escena y realizar una autopsia para determinar si la muerte fue accidental o producto de un hecho criminal.

crimen santiago del estero

Qué se sabe sobre el único detenido por el femicidio

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La fiscalía trabaja con estricta reserva, a la espera del resultado de la autopsia que permitirá conocer la causa y la hora de muerte de la joven.

Pero en las últimas horas la causa dio un giro y terminó con un principal sospechoso detenido, identificado como Eduardo Pallares. Según consignó el diario El Liberal, el hombre reconoció haber pactado un encuentro con la víctima y admitió haber estado con ella. En su declaración, habría manifestado que "se le fue la mano".

joven muerta santiago del estero (1)

El equipo a cargo de la investigación por este crimen se encuentra analizando cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas para reconstruir los movimientos previos de Emilse.

Otra línea investigativa apunta a Dolores Estefanía del Carmen, quien fue señalada como la persona que le conseguía clientes a la víctima para presuntos encuentros sexuales. Su rol está siendo analizado por la fiscalía. Asimismo, aparece vinculado otro hombre, vecino del barrio Banda Verde y propietario de la casa donde la joven de 18 años habría sido vista por última vez.

Por el momento, la Justicia busca reconstruir con precisión las últimas horas de la joven y establecer las responsabilidades en un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad.

Trágico accidente: manejaba borracho y mató a un nene de 6 años

El sueño de una pareja terminó en tragedia. Fernanda Funes, de 32 años y Matías Ruiz de 30 habían vendido su auto y ahorrado durante años para construir su casa en Maco, una pequeña localidad de Santiago del Estero. Ese sábado 6 de septiembre, decidieron visitar su terreno acompañados de su hijo Federico (6). Sin embargo, un conductor los atropelló en una esquina y escapó del lugar. El niño permaneció ocho días internado en grave estado hasta que finalmente murió.

El conductor de la camioneta, que conducía alcoholizado, fue detenido recién tras chocar nuevamente durante su huida, pero recuperó la libertad pocos días después.

Eran las primeras horas de la tarde cuando la familia salió de su casa en moto. “Después de comer dijimos ‘vamos un rato y volvemos’. Mi hijo quería ir, le encantaban los animales de la zona”, relató Fernanda.