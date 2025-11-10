Apareció el ganador de los $2.300 millones del Quini 6: no lo sabía y así reaccionó al enterarse

El afortunado apostador se presentó justo antes de que venciera el plazo para cobrar el premio más grande de la historia de Río Negro.

Al límite del plazo para cobrar el premio, finalmente apareció el ganador del Quini 6 que obtuvo más de $2.372 millones en El Bolsón . Durante varios días, Lotería Nacional mantuvo la búsqueda del afortunado, ya que el monto millonario no había sido reclamado en ninguna de las agencias de la localidad.

El boleto había sido adquirido para el sorteo del 28 de octubre y resultó favorecido en la modalidad Tradicional del Quini 6 , con los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29. La boleta ganadora fue emitida en la agencia oficial N°64, ubicada en Sarmiento 2388, en pleno centro de El Bolsón.

Según las reglas del juego, de no haberse presentado a tiempo (15 días corridos), el derecho al cobro habría caducado automáticamente, dejando el premio sin reclamar. La presentación del ganador evitó esa situación y confirmó la entrega del pozo más grande en la historia de algún juego de azar en Río Negro , un hecho que generó gran expectativa y orgullo entre los vecinos y la red de agencias oficiales de la provincia.

quini 6 el bolson

El viernes de la confirmación

LMCipolletti habló con Cecilia, la dueña de la Agencia 54° de El Bolsón que estallaba de alegría. Según su relato, el ganador, un hombre de unos 50 años, se acercó al local sin saber que era el ganador y fue atendido por Daniela, una de las empleadas del local. Fue en ese momento en que comenzó el protocolo que habían ideado en el caso de que el afortunado apareciera.

Desde la agencia ya tenían idea de quien podía ser porque el cupón tenía la hora y día en que se había jugado (sábado 27 de octubre) y a través de las cámaras pudieron identificarlo. Se trata de una persona que sólo jugaba los sábados para el sorteo de los domingos, siempre los mismos números: 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

agencia 64 el bolson quini 6 La agencia 64 donde se vendió el premio récord. "Un Quini 6 histórico era lo único que me faltaba", nos contó Cecilia, su dueña.

Al llegar, Daniela lo invitó a sentarse en una de las oficinas de la agencia y fue allí cuando se enteró: "es una persona muy mesurada por lo que se ve, quedó shockeado, no dimensionaba la magnitud del premio". Luego de hacer todos los trámites, se retiró muy tranquilo. A la tarde volvió y definimos la forma de pago, que se hace a través de una transferencia.

Uno de los datos que más alegró a la agenciera es que el dinero fue a parar a una persona que estaba ahogado con las deudas: "estaba teniendo problemas para pagar sus cuentas, tarjetas, tenia el auto roto". De hecho, el problema del auto es lo que lo imposibilitaba de acercarse a la agencia para verificar su cupón.

"Quiero destacar y agradecer a los medios de comunicación, ya que el hombre dijo que escucho el jueves una nota que me hicieron y por eso decidió acercarse, sin saber que números habían salido", comentó la dueña de la agencia.

La agencia que emitió el ticket no es la encargada de entregar el dinero, sino que actúa como intermediaria para que el premio sea depositado directamente en la cuenta bancaria que acredite el ganador.

El cupón ganador

El apostador local se llevó el premio más grande que haya tocado alguna vez en Río Negro. En el sorteo N°3316 del Quini 6, realizado este domingo 26 de octubre, hubo un solo ganador en la modalidad Tradicional, que acertó los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29, y se quedó con $2.372 millones de pesos.

El cupón fue vendido en la Agencia Oficial N°64, ubicada sobre calle Sarmiento 2388, frente al Automóvil Club Argentino (ACA). Desde allí, salió el boleto que convirtió a un rionegrino —o rionegrina— en millonario de la noche a la mañana.

¿Cuánto cobró realmente el ganador?

Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar tributan un 31% sobre el 90% del monto total, ya que el 10% restante se considera reintegro no imponible. El descuento se aplica de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales por parte del ganador.

Aunque el premio sigue siendo millonario, el descuento impositivo representa casi 662 millones ($661.788.000), lo que reduce significativamente el monto final.

El ganador del Quini 6 en El Bolsón, cobró más de 1.710 millones ($1.710.212.000) tras la retención aplicada por ARCA.