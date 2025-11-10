Un policía de Cipolletti se accidentó en moto en la Ruta 22: está internado con lesiones graves

Regresaba a Chichinales tras cumplir con su horario laboral y chocó el guardarraíl. Presumen que fue por una deformación del pavimento.

Un agente de la Policía de Río Negro que trabaja en la Comisaría 4ta de Cipolletti sufrió un grave accidente de tránsito con múltiples fracturas en una de sus piernas al impactar la moto que conducía contra el guardarraíl de la Ruta Nacional 22 a la altura de Villa Regina.

El incidente vial se produjo el domingo minutos antes de las 22 en inmediaciones del kartódromo de esa ciudad, donde la moto Gilera 1500 cc que circulaba en dirección a Chichinales chocó la estructura que delimita la cinta asfáltica.

Como consecuencia, el agente Tomás Adrián Ceballos de 30 años , tuvo que ser trasladado al hospital reginense, donde permanecía internado con múltiples fracturas en una de sus piernas.

La versión más insistente indica que el joven policía, que llevaría apenas casi dos años en la fuerza, regresaba a su hogar luego de cumplir servicio en la unidad cipoleña y que perdió la estabilidad del rodado al toparse con una deformación en el pavimento.

Conmoción en la fuerza

El hecho generó preocupación entre los compañeros de trabajo del suboficial, dado que la noticia se difundió con una moto que muestra el rodado con visibles daños, por lo que se temió lo peor.

Con el paso de las horas, fuentes policiales confirmaron al sitio lcr.com.ar que Seballos sufrió la fractura de la tibia, peroné y tobillo de la pierna derecha.

En las redes sociales se publicaron deseos para la pronta recuperación del joven uniformados, pero también cuestionamientos por el estado de cansancio que padecen muchos policías que deben cumplir tiempo adicional para incrementar sus salarios. En este caso además, le sumaron que debe recorrer casi 100 kilómetros para ocupar su puesto, y encima en moto y de noche.