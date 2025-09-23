Tenía pedido de captura y cayó cuando escapaba de una casa a la que había entrado a robar

Vecinos lo descubrieron cuando saltó la reja de la vivienda y llamaron a la policía. Se llevaba una notebook, una tabla, carne y chorizos, entre otras cosas. Lo buscaba la justicia de Villa Regina.

El ladrón fue atrapado cuando salía de una casa a la que entró a robar. Tenía pedido de captura dictado en Villa Regina.

Un ladrón fue detenido por la Policía de Allen en un barrio ubicado al norte del canal de riego cuando escapaba de una casa a la que había entrado a robar.

Vecinos que habían descubierto al desconocido saltar las rejas del inmueble de la calle Lago Correntoso alertaron a las autoridades de la fuerza, desde donde se puso en marcha un operativo para atraparlo.

Al llegar al lugar, efectivos policiales de la Comisaría 33° sorprendieron al hombre cuando s alía de la vivienda . Al notar la presencia de los uniformados intentó escapar trepando un paredón hacia una casa lindera , pero fue reducido pocos minutos después en el patio trasero de otra propiedad.

Botín ladrón con captura

El detenido fue trasladado a la unidad policial. En su poder se secuestraron varios elementos sustraídos, entre ellos una notebook, una tablet, indumentaria, herramientas y alimentos, como carne y chorizos envasados.

Lo sorpresivo fue que, al chequear los datos del delincuente, que tiene cerca de 50 años, constataron que tenía vigente un pedido de captura dispuesto por Justicia de Villa Regina, lo que agrava su situación judicial.

La Fiscalía de turno dispuso que se inicien actuaciones por el delito de “robo con escalamiento”.

Secuestraron una moto con los números limados

La Policía realizó un procedimiento en la ciudad de Allen que derivó en el secuestro de una motocicleta que presentó adulteraciones en la numeración de motor y chasis.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 21.30, cuando personal de la Unidad Especial de Seguridad Vial realizaba controles vehiculares frente a la dependencia. En esa instancia, se identificó a una motocicleta tipo enduro, color negro, sin dominio colocado, cuyo conductor manifestó no poseer documentación del rodado.

Moto números limados

Al realizar la inspección ocular, los efectivos constataron que el número de motor se encontraba aparentemente suprimido y que no fue posible ubicar la numeración de cuadro.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía Descentralizada, que dispuso el secuestro del vehículo y la imputación del conductor por el delito de adulteración de numeración de motor y chasis.

"Con estos procedimientos, la Policía de Río Negro refuerza los controles preventivos en rutas y accesos, garantizando mayor seguridad vial y previniendo la circulación de vehículos en situación irregular", resaltaron desde la fuerza.

Los atraparon con armas, herramientas robadas y una bolsa de cocaína

Dos hombres fueron detenidos General Roca con un cúmulo de indicios que lleva a sospechar que transitan el camino del delito, porque andaban con armas de fuego, herramientas que habían sido robadas y una bolsa con polvo blanco, que resultó ser cocaína.

El operativo lo realizó este martes por la madrugada personal de la Comisaria 21º, ubicada al noroeste del canal de riego, durante recorridas de prevención por la calle Tres de Febrero.

Al llegar a General Paz, los efectivos observaron un Volkswagen Fox azul oscuro con vidrios polarizados, ocupado por dos hombres, y detectaron que actuaron con actitud sospechosa.

Detenidos Roca droga, armas y robo

Tras detenerlos para su identificación y solicitar apoyo de un segundo móvil, los agentes procedieron a la requisa del rodado. En su interior encontraron una caja de herramientas que coincidía con artículos denunciados como robados en una ferretería local en calle Evita. Eran taladros, kits de lijadora, aspiradora, pistola de pintar y soldadora, etc.

Pero el hallazgo más sorprendente lo lograron después, en una requisa más minuciosa que realizaron en la sede policial: en presencia de testigos, encontraron también dos armas de fuego, una calibre 22 con 10 municiones y otra calibre 38 con cinco municiones.

Sin embargo no fue solo eso, porque también descubrieron que llevaban un envoltorio con una sustancia blanquecina, que pericias posteriores determinaron que se trataba de cocaína. No se precisó la cantidad. Además secuestraron los teléfonos celulares de los aprehendidos.

La Fiscalía en turno dispuso iniciar actuaciones por “tenencia ilegal de armas de fuego” y la intervención del Juzgado Federal por infracción a la Ley Nº 23.737. El rodado y los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia, mientras se continúa con la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades adicionales.