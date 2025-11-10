Apareció el ganador del Quini 6 que se llevó más de $2.300 millones en El Bolsón, al límite del plazo

El afortunado apostador se presentó justo antes de que venciera el plazo para cobrar el premio más grande de la historia de Río Negro.

La agencia 64 donde se vendió el premio récord. "Un Quini 6 histórico era lo único que me faltaba", nos contó Cecilia, su dueña.

Al límite del plazo para cobrar el premio, finalmente apareció el ganador del Quini 6 que obtuvo más de $2.372 millones en El Bolsón . Durante varios días, Lotería Nacional mantuvo la búsqueda del afortunado, ya que el monto millonario no había sido reclamado en ninguna de las agencias de la localidad.

El boleto había sido adquirido para el sorteo del 28 de octubre y resultó favorecido en la modalidad Tradicional del Quini 6 , con los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29. La boleta ganadora fue emitida en la agencia oficial N°64, ubicada en Sarmiento 2388, en pleno centro de El Bolsón.

Según las reglas del juego, de no haberse presentado a tiempo (15 días corridos), el derecho al cobro habría caducado automáticamente, dejando el premio sin reclamar. La presentación del ganador evitó esa situación y confirmó la entrega del pozo más grande en la historia de algún juego de azar en Río Negro , un hecho que generó gran expectativa y orgullo entre los vecinos y la red de agencias oficiales de la provincia.

quini 6 el bolson

Hasta el momento no trascendió el nombre ni el lugar de residencia del ganador. No se descarta que sea un vecino de El Bolsón, aunque también podría tratarse de un visitante que decidió probar suerte durante su paso por la localidad.

La agencia que emitió el ticket no es la encargada de entregar el dinero, sino que actúa como intermediaria para que el premio sea depositado directamente en la cuenta bancaria que acredite el ganador.

NOTICIA EN DESARROLLO.-