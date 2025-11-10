Descubren un gato montés muerto: lo habrían pisado en la ruta 22

Una vecina descubrió el cadáver del animal cerca de un desagüe, a solo metros de distancia de la Ruta 22. Preocupación por la fauna silvestre.

Una vecina de General Roca encontró un gato Montés muerto en cercanías del desagüe del Barrio J.J Gómez. El hallazgo se produjo durante la tarde del domingo , cuando se identificó el cadáver de un animal similar a un gato doméstico, pero finalmente se identificó como un ejemplar silvestre.

El gato montés fue hallado a la orilla del desagüe sobre la calle Villegas , del barrio J.J. Gómez. La cercanía del barrio con la R uta 22 , sugiere que el gato silvestre podría haber sido víctima de un accidente y que un vehículo lo haya pisado.

Fue una vecina la que observó al animal tendido en el suelo, con graves heridas y sin signos vitales. “Sabes que encontré este animalito, pensé que era un gato pero vemos que es un gato montés . Está a la orilla del desagüe por la Villegas llegando al barrio Alimentación” indicó Florencia.

La agrupación Ranhu difundió el hecho a través de una publicación en redes, en la que apuntan a la falta de políticas de protección de animales silvestres, acciones para concientizar para su protección y fomentar la conservación de su especie.

La vecina envió el mensaje a la Agrupación de Rescate Animal No Humano con el objetivo de dar a conocer la ubicación del animal y también para consultar si alguna institución como Zoonosis o el sector de Guardafauna de Río Negro retirará el cuerpo del animal.

El rol de Zoonosis y Guardafauna Río Negro

El descubrimiento del gato montés muerto generó múltiples críticas por parte de los vecinos e integrantes de las organizaciones proteccionistas. Ya que apuntan a la desarticulación de políticas públicas para la protección de la fauna silvestre y la falta de conciencia de los ciudadanos a la hora de conducir y descartar un ejemplar silvestre.

Desde Ranhu manifestaron su preocupación por este nuevo caso que afecta a la fauna local. “¿Nadie va a hacer nada? ¿Quién los cuida? ¿Quién nos cuida de nuestra fauna? ¿Quién está haciendo algo? ¿A quién acudimos si nadie responde?”, expresaron desde la organización mediante sus redes sociales. Además, advirtieron que este tipo de situaciones se repite con cada vez mayor frecuencia en la región.

El Subsecretario de Fauna Silvestre de Río Negro, Roberto Espósito en declaraciones a LMCipolletti explicó que las oficinas de fauna silvestre no habían recibido ningún reporte del hallazgo del cuerpo de un gato montés.

El retiro del cuerpo del gato montés de la vía pública

El funcionario explicó que cualquier persona que encuentre un animal, sea silvestre o no, debe notificar a zoonosis para que se retire el cuerpo de la vía pública. Por esta razón, Zoonosis General Roca debe emitir el parte para que se efectúe la identificación de la especie y correspondiente derivación.

Sin embargo, Espósito indicó que ya envió inspectores a las calles del Barrio J.J. Gómez para constatar la presencia del cuerpo del gato montés y proceder con las actuaciones.