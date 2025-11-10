Periodista de LU19 va a juicio por el abuso sexual ultrajante de un menor: los detalles

Se realizó el control de acusación, instancia previa al debate. La defensa particular sostiene la inocencia del acusado y pidió una pericia telefónica que considera clave para demostrarlo.

Se realizó este lunes el control de acusación de una causa en la que un ex periodista de la radio LU19 está imputado por el abuso sexual de un menor, con el que tendría un vínculo familiar.

La audiencia efectuada en horas de la mañana constituye la instancia en la que las partes formalizan la presentación de pruebas, y que allana el camino al juicio. En este caso, se presume que se llevará a cabo a principios del año próximo, aunque la fecha depende de una pericia considerada clave . La Fiscalía adelantó que deberá pedir la participación de un tribunal colegiado.

El cronista -que se identifica como HJ- es muy conocido en la región , dado que cuenta con más de 20 años de trayectoria como movilero y conductor en el medio radial cipoleño, ahora administrado por el Estado rionegrino , desde donde se resolvió despedirlo antes de que se dictara el fallo.

Según consignaron fuentes judiciales, la denuncia fue presentada por la madre de un menor, quien estuvo bajo su cuidado durante diferentes momentos entre los años 2015 y 2020 y el segundo semestre del 2023.

La investigación se desarrolló bajo un celoso hermetismo, aunque se pudo saber que contó con evidencias que respaldaron la acusación. Entre ellas se destacó la declaración en cámara Gesell que efectuó el chiquito. Cabe mencionar que al ser un menor de edad el involucrado, se debe mantener en resguardo las identidades para evitar la revictimización y la violación de derechos de los menores.

Con esos elementos en febrero del año pasado le formularon los cargos por el delito de "abuso gravemente ultrajante agravado por la guarda", aunque el hombre permaneció en libertad. Si bien no se brindaron detalles de los hechos, se pudo saber que son graves, y que de ser hallado culpable recibiría una pena de prisión de cumplimiento efectivo.

Una pericia clave

Según trascendió, la defensa reclama la inocencia del acusado y para sostenerla plantean que el periodista estaba fuera de la ciudad al momento de alguno de los hechos.

Para apuntalar esta hipótesis pidieron una pericia al teléfono de HJ, con la que aspiran a demostrar su ausencia en la localidad y la inexistencia de los ataques sexuales.

Ese estudio lo efectuará el área de Informática Forense del Poder Judicial y su resultado definirá la fecha de realización del debate que no será público, por la corta edad de la víctima.

Reticencia del empleador

El proceso sufrió extensas demoras en su desarrollo debido a que desde la Justicia se solicitaron informes sobre la rutina laboral y los horarios del acusado a su empleador, es decir LU19 -Radio Televisión Río Negro Sociedad del Estado-, pero que advirtieron reticencia a responder los requerimientos. Incluso se destacó que hubo varias intimaciones judiciales para que aporten esos datos, pero que no habrían sido presentados.

Desvinculado de su cargo

Poco después de que se conociera el inicio de la causa judicial, el cronista fue despedido de la radio estatal.

"La relación laboral está terminada desde el primer minuto en que empecé a presidir la empresa más allá de lo que vaya a determinar la Justicia en su momento. Tenemos que ser respetuosos y será o no será culpable, pero la relación laboral con nosotros está terminada", dijo el actual presidente de RTRN, Fabián Galli.

"Nosotros no podemos ser accesibles en el sentido laboral con ninguna persona que no solamente llegue a ser investigada, sino que llegue a una audiencia y se le imputan cargos", destacó el funcionario.

El de HJ fue uno de los casos que sacudió a la empresa de medios públicos en los últimos años. Se recordará que el conductor televisivo Emiliano Gatti fue condenado a seis años de cárcel por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Luego el director de la radio pública de Sierra Colorada también había sido denunciado públicamente por maltrato y sexismo.

Mientras que otro locutor de la radio cipoleña, Rubén Osvaldo Retamal, cumple una pena de 8 años de prisión por "abuso sexual gravemente ultrajante" de una niña de 9 años, hija de su entonces pareja, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.