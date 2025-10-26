Cayó dos veces con drogas y, aunque no pudieron probar que era para vender, va preso

Le allanaron su casa de Costa Esperanza en Fernández Oro y le secuestraron cocaína, marihuana, plata y balanzas. Pero no pudieron constatar la hipótesis narco.

Un vecino del barrio Costa Esperanza de Fernández Oro fue condenado a dos años y seis meses de prisión por dos causas que tramitó la Justicia Federal por la tenencia de drogas. El castigo se resolvió en un juicio abreviado acordado por la Fiscalía y la Defensa, con lo que el acusado, identificado como Franco Damián Osés , reconoció su culpa.

El primer operativo se realizó el 31 de agosto de 2023 cuando efectivos de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de la Policía provincial allanaron la vivienda que ocupaba junto a Micaela Soledad Fernández , quien accedió a una suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation.

En esa oportunidad les secuestraron 554 gramos de marihuana distribuido en cinco frascos y dos envoltorios, semillas de la misma especie, dinero en efectivo, cuadernos con anotaciones , una balanza de precisión con vestigios de cocaína y recortes de nylon con restos de la misma sustancia.

Volver a caer

Pero la pareja siguió bajo la mira de la Justicia y el 26 de marzo del año pasado la División Antidrogas de la Policía Federal con sede en Cipolletti volvió a allanar el mismo domicilio e incautó 91 gramos de cocaína y 219 gramos de cogollos de marihuana, además de teléfonos celulares y una balanza de precisión en funcionamiento.

Ambas causas fueron acumuladas en un solo legajo en el que Osés fue imputado por el delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de esas sustancias con fines de ulterior comercialización”.

El acusado, que tiene 25 años y dijo que es ayudante de plomería y albañilería, fue a llevado a juicio por el Tribunal Oral Federal de General Roca, el que se concretó en dos audiencias efectuadas el 29 y 30 de septiembre último.

Pero las partes representadas por el auxiliar Fiscal Diego Paolini y el abogado defensor José Pérez propusieron un abreviar el proceso con la pena de prisión efectiva, previo reconocimiento de los hechos por parte del imputado.

Calificación menos grave

En el acuerdo hubo un incidente clave que mejoró el escenario de Osés: modificaron la calificación por una más benévola por que no le pudieron comprobar que la droga que le encontraron era para la venta. Es decir que pasó a “tenencia simple”.

La modificación la planteó el fiscal al indicar que “los elementos colectados durante la instrucción carecen de contundencia para catalogar los sucesos enrostrados como tenencia de estupefacientes con fines lucrativos”.

Puntualizó entre los fundamentos de la decisión que los policías realizaron un trabajo de campo en el que incluyeron la realización de videos para acreditar las sospechas, pero que las imágenes resultaron “de escasa nitidez, lo que no permite demostrar de modo fehaciente el presunto accionar ilícito”.

Policía Federal .jpg

A esa conclusión le sumó que “no se realizó el corte de un presunto comprador” y que además “la cantidad de droga incautada no resulta de gran envergadura”, mientras que tampoco “se halló una suma considerable de dinero en efectivo”.

El juez Simón Bracco aceptó el acuerdo y dictó el fallo como lo plantearon las partes. Sostuvo que el acuerdo “resulta ajustado a derecho y que las calificaciones legales referidas son aplicables al caso en análisis”. Destacó que la responsabilidad de Osés se había corroborado con la prueba producida en la investigación y por su propia confesión. Además de la pena también le impuso una multa de tan solo 225 pesos.