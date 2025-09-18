Justo y emotivo homenaje a Familias Solidarias de Cipolletti y Fernández Oro

Son almas generosas que ofrecen un hogar transitorio a los niños de la zona. Las cifras y los detalles.

La SENAF invita a sumarse como Familias Solidarias con suma urgencia para recibir a niños o adolescentes.

En la región existen ocho "Familias Solidarias" , tres de las cuáles están con acogimiento temporal activo con niños de diferentes edades. En un acto de estricta justicia, el próximo 26 de septiembre serán homenajeadas en la semana del Día Nacional del Acogimiento Familiar , en una seguramente emotiva ceremonia que tendrá lugar en el espacio multipropósito de las 1200 viviendas .

Las familias solidarias son las que ofrecen un hogar transitorio “brindando cuidado, acompañamiento y respeto”, explican desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENAF ) de Río Negro, que regula el programa.

Para ello deben cumplir ciertos requisitos: no tener antecedentes penales, deudas alimentarias, no estar inscriptos en el registro de adopciones, estar dispuestas a recibir capacitación y apoyo profesional y realizar el proceso de evaluación psicosocial.

Crecer en un entorno afectivo

El equipo de Familias Rionegrinas Solidarias de Cipolletti y Oro está conformado por la Licenciada en Servicio Social Luciana Alvez y la Técnica Superior en Niñez, Adolescencia y Familia, Sofía Castillo.

Esta última informó que “actualmente hay familias de modalidad de emergencias que son aquellas familias que el acogimiento es corto e inmediato y familias con modalidad tradicional acordes a los acogimientos de mayor tiempo”.

familias-solidarias.jpg Familias Solidarias, un programa que crece en la zona.

El programa promueve una alternativa a la institucionalización, ofreciendo a los niños un espacio donde puedan seguir creciendo en un entorno afectivo y seguro mientras se resuelve la situación legal que motivó la medida excepcional.

Esta medida se adopta solo cuando se han agotado todas las instancias de protección integral, y la separación del entorno familiar resulta imprescindible para resguardar al niño o adolescente.

Más números de Familias Solidarias

En lo que va del año 2025 han sido 5 los niños y niñas que han estado alojados temporalmente con familia solidaria de diferentes edades.

“Actualmente estamos en constantes encuentros con familias que quieren recibir información respecto al programa, comenzando evaluaciones, reforzando y dando a conocer el programa de familias rionegrinas solidarias”, amplía Sofía.

Una fecha emocionante

En Argentina se conmemora el 28 de septiembre el Día Nacional del Acogimiento Familiar, es una fecha “para sensibilizar sobre la importancia de brindar hogares temporales a niños, niñas y adolescentes que no pueden permanecer con sus familias de origen por la vulneración de derechos que generan alto riesgo”.

Reconocer a las familias solidarias es una iniciativa que se lleva adelante en conjunto con el Consejo Deliberante de Cipolletti. El 2 de septiembre en sesión ordinaria n ° 1035 se presentó el proyecto de Declaración de Interés sobre la labor desarrollada por Familias Rionegrinas Solidarias. Dicha mención será entregada a las Familias Solidarias el 26 de septiembre en un reconocimiento que no solo representa “un gesto simbólico sino el valorar su entrega silenciosa, su paciencia y amor aquellas infancias y /o adolescencias que lo necesitan, garantizando de esta manera su derecho a vivir en familia”.

¿Cuál es el rol de las familias solidarias?

-Brindan cuidado, protección y acompañamiento a los niños y adolescentes durante un tiempo limitado.

-Aseguran que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a derechos fundamentales como salud y educación.

-Reciben capacitación y apoyo técnico-profesional de un equipo de especialistas.

Formas de contacto:

Email: [email protected]

Dirección: 9 de julio 59, Cipolletti

Teléfono: 2920554722