Lanzan campaña para garantizar el festejo de la Navidad en la toma de las vías de Ferri

El comedor Ubuntu Ferri lanzó una campaña en busca de donaciones para organizar su tradicional festejo de Navidad para los niños y familias más humildes.

En el comedor Ubuntu Ferri, empezaron con suficiente anticipación los preparativos para concretar este año sus ya tradicionales festejos de Navidad . Necesitan de todo, en una época particularmente difícil para la solidaridad, debido a los bolsillos flacos de mucha gente. Sin embargo, se buscará garantizar la celebración, la mejor posible, para niños y familias de escasos recursos de la barriada.

Los festejos se llevarán a cabo el martes 23 de diciembre , como de costumbre antes de la noche de celebración de la Nochebuena y del día de la Natividad de Cristo, es decir, los días 24 y 25 de diciembre de cada año.

La elección de la fecha para la actividad del Ubuntu no es casual . Desde que el comedor comenzó a implementar su propuesta, hace ya unos años, el propósito es realizar la actividad antes de los días clave del 24 y 25 porque en esas jornadas se imponen los encuentros familiares, más a tono con el carácter religioso y de sentimientos profundos que jalonan la festividad. Y su alegría.

NAVIDAD COMEDOR UBUNTU FERRI OTRA Los impulsores del comedor Ubuntu Ferri están organizando una mesa de festejos para el martes 23 de diciembre con motivo de la Navidad. El año pasado, la celebración navideña se cumplió con gran suceso.

Pero, lamentablemente, pasan las temporadas y la situación social y económica de sectores considerables de la población sigue sin mejorar. Y, lo que es peor, la realidad en muchos hogares se ha tendido a agravar en el presente, por falta de trabajo, por salarios muy bajos, por ausencia de ayuda del Estado, en sus diferentes niveles, es decir, nacional, provincial y municipal.

El fenómeno resulta más impactante porque, al mismo tiempo, son muchos los vecinos de Cipolletti, antiguos y recién llegados, que se están beneficiando de la potencia económica de Vaca Muerta y la creciente producción de hidrocarburos que está mostrando.

La referente de Ubuntu, Mónica Genen, manifestó ser muy consciente de esta realidad de la sociedad cipoleña y dijo que, en su opinión, lo que se está observando "es muy parecido" a lo que ocurre en países como Chile y Brasil, a los que ha podido conocer, en los que "en un extremo están los muy ricos y en el otro, los muy pobres. Y casi no hay clase media, como está pasando ahora en la Argentina".

Tres meses particularmente malos

La dirigente es de hablar siempre sin medias tintas ni con ambages. Y sostiene que su opinión siempre se basa en su experiencia, en el conocimiento directo de los hechos. Así, enfatizó que los meses de agosto, septiembre y diciembre han sido particularmente "malos" para los sectores más humildes.

Refirió, al respecto, que en ese período se incrementó la demanda de comida por parte de gente que no puede satisfacer sus necesidades nutricionales cotidianas. Sobre todo, le preocupó el aumento en la cantidad de niños a los que se debe ayudar en su alimentación. Ha conocido situaciones familiares en las que sus integrantes pasan días consumiendo solo mate cocido y algo de pan y, a veces, ni eso.

Tiembla la solidaridad

Así las cosas, hasta la solidaridad ha mermado considerablemente y hay incluso personas acomodadas muy generosas que no pueden efectuar aportes de alimentos y menos aún de dinero y lo hacen a través de prendas de vestir y objetos que pueden ser vendidos para obtener fondos.

La secuela más triste es que el comedor no está funcionando hace semanas en la forma en que podría hacerlo y se limita a preparar viandas diarias o con la mayor frecuencia posible para unas 20 familias que urge que reciban asistencia. También distribuye algunas viandas que le reserva, cuando está en condiciones de hacerlo, el Instituto Potenciar Albinegro (IPA) del Club Cipolletti.

Prepararse bien para Navidad

Con ese panorama de fondo, el lanzamiento de la campaña de busca de contribuciones para la Navidad se ha efectuado con el tiempo suficiente como para llegar a la fecha bien preparados y con todo listo para que la celebración del martes 23 de diciembre se efectúe de la mejor forma posible. Y con la asistencia del mayor número posible de personas, en especial, niños, a los que está dedicado particularmente el festejo.

Hay que tener en cuenta que suman más de 300 las personas anotadas para recibir comida del Ubuntu, aunque la entidad no da abasto para satisfacer tal cantidad de posibles comensales. Su capacidad máxima ronda las 150 viandas o porciones, cuya elaboración requiere de suministros variados y continuos. Pero todo se torna difícil, ya que la garrafa de gas común, de 15 kilos, en Ferri se paga a unos 30.000 pesos e, incluso, más. Y su uso se agota en unos pocos días.

En tanto, el tubo de gas de 45 kilos, que ofrece una prestación mucho más prolongada, habitualmente no se consigue por menos de 100.000 pesos. Mucha plata para una organización en la que todo se hace a pulmón.

De todo para compartir la mesa

Ahora, para la mesa navideña de festejos que se está armando se necesita de todo: pan dulce, budines, garrapiñadas, confites, turrones, golosinas varias, jugos y lo que se pueda aportar. También juguetes, para regalar a los chicos y chicas.

Para destacar, valga la oportunidad para recordar que en la pasada celebración del Día del Niño el comedor Ubuntu agasajó a más de 170 pibes y pibas, una cantidad considerable y que revela los esfuerzos organizativos que hay que concretar para conseguir transformar lo proyectado en un logro.

NAVIDAD COMEDOR UBUNTU FERRI Los niños son los principales agasajados en las celebraciones de Navidad del comedor Ubuntu, ubicado en la toma de las vías de Ferri.

Quienes deseen colaborar con fondos pueden hacerlo al alias MOTOR.PRISA.MARCA del Banco de la Nación y también pueden comunicarse para brindar ayuda al teléfono celular 2996014091, de Mónica Genen. También se puede acudir personalmente al comedor, ubicado en calle 19 Bis y las vías, en Ferri.