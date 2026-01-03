La sonrisa que no se rinde: el pedido solidario para acompañar la cirugía de Lionel

Lionel tiene 2 años, nació con una cardiopatía compleja y enfrentará su tercera cirugía en el Garrahan. La familia lanzó un bono solidario para afrontar los gastos. ¿Cómo colaborar?

La historia de Lionel , un niño del Alto Valle de apenas dos años, vuelve a poner en primer plano la fortaleza de las familias que conviven con enfermedades complejas y la importancia de la solidaridad colectiva . En los próximos días, el pequeño deberá enfrentar su tercera cirugía cardíaca de alta complejidad en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, y su familia lanzó una campaña solidaria con un bono contribución para poder afrontar los gastos que implica el tratamiento lejos de casa.

Lionel nació con una cardiopatía congénita compleja , una malformación del corazón que se produce en las primeras semanas del desarrollo embrionario. El diagnóstico llegó durante el embarazo, en la semana 27 , en una ecografía 5D que debía ser un momento de emoción y alegría. “Íbamos a verlo en color, su carita, sus manitos… y de repente nos dijeron que algo no estaba bien”, recordó su padre, Maximiliano Videla en una entrevista con Radio 7. Desde ese instante, comenzó un largo camino de consultas, estudios y diagnósticos poco alentadores.

A pesar de los pronósticos iniciales, la familia nunca dudó. “Siempre estuvimos firmes. Lionel tenía que llegar a esta vida, a acompañarnos a nosotros y a su hermana”, relatan. Así empezó una batalla que ya lleva dos años y que el pequeño enfrenta con una energía que sorprende incluso a los médicos.

Solange, mamá Lionel Solange, mamá de Lionel.

Un largo camino en dos años

Lionel ya pasó por dos cirugías cardíacas: la primera cuando tenía apenas 21 días de vida y la segunda a los seis meses. Ambas fueron claves para estabilizar su condición. Sin embargo, la complejidad de su cardiopatía requiere un tratamiento por etapas. En octubre pasado, durante una evaluación en el Garrahan, los especialistas realizaron una hemodinamia, un estudio invasivo que permite medir presiones y flujos dentro del corazón.

Si bien algunos resultados fueron alentadores, los médicos detectaron una obstrucción en la aorta, producto de una malformación que hace que esta arteria sea más pequeña que la pulmonar. Esa situación redujo el flujo sanguíneo a cerca del 40%, un nivel crítico que, con el paso del tiempo, podría empeorar. Por ese motivo, el equipo del Garrahan definió avanzar con urgencia en una nueva intervención.

La cirugía, conocida como Stansel, está programada para el 7 de enero. La familia ya está en Buenos Aires, el 5 de enero será evaluado por el área de pediatría y, dos días después, ingresará al quirófano para enfrentar lo que sus padres describen como “una nueva batalla”.

bono colaboracion Lionel El bono contribución será destinado a la cirugía de Lionel.

Si la intervención resulta exitosa, Lionel deberá atravesar un período de recuperación antes de avanzar hacia la cirugía final, la Fontan, prevista para dentro de seis meses o, como máximo, dentro de un año. Se trata de una operación aún más compleja, con un postoperatorio delicado, especialmente en niños tan pequeños. Para llegar en las mejores condiciones posibles, el corazón debe mantener presiones bajas y un buen funcionamiento general.

Mientras tanto, Lionel sorprende a todos. Juega, corre, baila y se ríe. Se cansa, se sienta un rato y vuelve a levantarse. “Nos dijeron que iba a ser un nene apagado, que no iba a querer jugar… y es todo lo contrario. Es pura fuerza, un verdadero gladiador”, cuentan sus padres. Su sonrisa, aseguran, “es luz”.

¿Cómo colaborar?

Para poder afrontar esta etapa, organizaron un bono contribución de $10.000. Todo lo recaudado será destinado a acompañar el tratamiento de Lionel y sostener a la familia durante la internación. “El 7 de enero entra al quirófano para enfrentar un nuevo desafío y sabemos que va a salir adelante. Organizamos este bono y una campaña solidaria para quien quiera ayudarnos o compartir. De las dos formas, estamos profundamente agradecidos”, expresó su mamá, Solange Contreras.

Alias Mercado Pago: lioelcampeon, cuenta a nombre de: Solange Estefanis Contreras.