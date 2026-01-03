Un rionegrino, una prótesis pendiente y una larga espera que terminó en la Justicia

Un accidente de tránsito en 2023 cambió su vida para siempre. Tras la amputación y meses de espera por una prótesis, su hermana llevó el reclamo a la Justicia cipoleña.

Víctor Hugo Rifo tenía una vida simple y autosuficiente. Vivía en el campo, se abastecía de sus animales y se movía en moto por los caminos rurales. Cada tanto viajaba a Cinco Saltos para visitar a su hermana Mercedes . Uno de esos trayectos, el 6 de agosto de 2023, marcó un antes y un después irreversible cuando un automovilista alcoholizado lo embistió y lo dejó tendido sobre el asfalto . Desde entonces, Víctor espera una prótesis que le permita volver a ponerse de pie y recuperar, al menos en parte, la vida que le fue arrebatada.

El accidente fue devastador. La pierna izquierda sufrió graves lesiones: tibia y peroné quedaron comprometidos y comenzaron a atrofiarse. Víctor estuvo casi un año internado. Sin obra social y dependiendo exclusivamente del sistema público de salud, fue atendido en el Hospital Área Programa de Cinco Saltos . Allí fue sometido a una primera cirugía para la colocación de una prótesis, pero el cuerpo rechazó el implante por una infección . El cuadro se agravó con el paso de los meses y, finalmente, en septiembre de 2025 , los médicos tomaron la decisión de amputarle la pierna izquierda a la altura de la rodilla.

Desde ese momento, la urgencia fue otra. La prótesis ya no era una opción, sino una necesidad vital . Sin ella, Víctor quedó con movilidad reducida y dependiendo de su hermana para las tareas más básicas. Perdió sus animales, dejó su vivienda en el campo y se quedó sin ningún tipo de ingreso económico. “Mi hermano no puede caminar, no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo. Todo se frenó para él”, relató Mercedes Rifo a LM Cipolletti .

La solicitud formal para la provisión de una prótesis bajo rodilla (con cono termoplástico a medida y pie dinámico) fue presentada el 10 de octubre de 2025 ante el Ministerio de Salud de Río Negro, acompañada por toda la documentación médica. El pedido llevaba la firma del traumatólogo Martín Portillo, quien remarcó la urgencia del caso y advirtió sobre el riesgo de nuevas complicaciones físicas si la prótesis no llegaba a tiempo. Víctor, además, realiza sesiones de kinesiología tres veces por semana, un esfuerzo que hoy parece estancado sin el elemento clave para avanzar en su rehabilitación.

Pero la respuesta nunca llegó. O, mejor dicho, llegó en forma de silencio. Mercedes llamó innumerables veces al Ministerio y al hospital. Fue, volvió, insistió. Según denunció en el amparo judicial, solo recibió malos tratos y evasivas.

Incluso, aseguró que el director del hospital, Fabián Pérez, minimizó el reclamo. En una de las últimas entrevistas, el funcionario le habría dicho que el Ministerio no iba a adquirir la prótesis y, según consta en la presentación judicial, se habría reído en su cara.

El amparo judicial, el siguiente paso

El 4 de diciembre de 2025, agotada y sin otra alternativa, Mercedes presentó un recurso de amparo ante la Justicia. Lo hizo en la Unidad Jurisdiccional N° 9 de Cipolletti, amparándose en el artículo 43 de la Constitución Nacional. En el escrito, dejó constancia de todo el derrotero: el accidente, la internación, la amputación, los pedidos formales y la falta total de respuestas del Estado provincial.

Tras el amparo, la familia fue notificada de que debía esperar diez días. El 16 de diciembre llegó una contestación parcial: el Ministerio informó que solo hay una empresa licitada para este tipo de prótesis. Después de eso, nuevamente, el silencio. “Desde ese día no nos atendieron ni nos llamaron más”, contó Mercedes.

Este viernes, la causa tuvo un nuevo movimiento. La doctora Daniela Pérez atendió a la familia y les informó que el próximo lunes 5 de enero se conocería la sentencia. Luego de eso, aún restarían al menos cinco días más de espera para una eventual ejecución. Días que, para Víctor, se sienten eternos.

La historia de los Rifo no es solo un drama familiar. Es también una radiografía cruda de las falencias del sistema público de salud cuando se trata de casos extremos. Un hombre que quiere volver a caminar, a trabajar, a vivir, atrapado entre expedientes, licitaciones y oficinas que no responden. Y una hermana que, a fuerza de insistir, decidió denunciar lo que considera una vulneración flagrante del derecho a la salud.

Mientras la Justicia define, Víctor sigue esperando, con la pierna amputada y la vida en pausa, aguardando una prótesis que no debería ser un privilegio.