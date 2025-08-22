Desesperada colecta para un joven de Pedidos Ya accidentado: "Es urgente para volver a caminar"

Tiene 28 años y trabajaba sin parar para sostener su casa ya que su madre padece "cáncer y está de licencia laboral sin cobrar". Lo chocaron en pleno Cipo.

Familiares y compañeros de un joven de Pedidos Ya que se accidentó el domingo pasado realizan una colecta contra reloj para poder afrontar los gastos de una cirugía que necesita con urgencia para “volver a caminar” .

“Estamos recaudando fondos para comprar los materiales para una cirugía que deben realizarle a mi hermano para volver a caminar. Tuvo un accidente el día 17/08 cuando repartía en su moto para pedido ya. Fue en Esmeralda y Paraguay”, comentó Nadia Vigo , hermana de Carlos (28 años), a LM Cipolletti .

Ella misma realizó un poste en redes sociales donde apelando a la solidaridad de la población. “Buenas tardes. Necesitamos recaudar $ 1.662.000 para poder comprar los materiales para que puedan operar a mi hermano que el día domingo 17/08 fue embestido por un auto, provocándole fractura de rodilla y cadera, impidiéndole caminar y pararse. La moto completamente destrozada”, explicó al ventilar públicamente la angustiante situación.

Prótesis

“El no tiene obra social y desde el hospital nos dijeron que no puede esperar hasta que manden los insumos, por lo que debemos de comprarlo de manera particular. La cirugía se debe realizar antes de los 21 días. El estaba trabajando ese día del accidente”, agregó.

Doble drama familiar

“Como pocos saben, él es el sostén de la casa donde vive con mi mamá que está en tratamiento oncológico, lo cual no le permite trabajar. Y desde su trabajo ella tampoco cobra un sueldo ya que se cumplieron los 6 meses de licencia laboral (algo loco porque en 6 meses no te curás de cáncer). La cuestión es que mi mamá no recibe plata de ningún lado y su jubilación por invalidez aún está en tramite. Es por eso que mi hermano repartía todo el día para poder solventar todos los gastos de la casa. Les pedimos de corazón su ayuda para que a mi hermano puedan operarlo. Muchas gracias”, culminó.

El joven permanece internado a la espera de que se solucione cuánto antes.

Alias: nanumelo91

CBU: 0000003100070720573588 (Nadia Soledad Vigo)

La cruda confesión del referentes

Días pasados, el referente de Pedidos Ya en Cipolletti, contó a este medio que al carecer de ART están a la deriva y “bastante solos”. “Tenemos seguro de vida y accidentes personales, pero no ART. Estamos bastante solos en ese tema”, se sinceró sobre la problemática que padecen “alrededor de 100 trabajadores, entre activos y semiactivos”.

“Somos conscientes de los peligros, pero hay personas que no tienen otra opción, está complicado para conseguir laburo”, reconoció.

Consultado sobre cuánto recaudan, indicó: “Hoy en día una persona que trabaja 8 horas, 6 días a la semana, gana 1 millón o 1.200.000 por mes. Es como un sueldo básico. Y nos jugamos la vida”.

Luego de que la Municipalidad pusiera la actividad bajo la lupa en su momento, Denis destaca que lejos de perjudicarlos “nos dieron chances del Municipio para hacer la habilitaciones pertinentes, los cursos de manipulación de alimentos, etc. No nos podemos quejar”.

En tiempos en que el tránsito los tiene a maltraer, el muchacho de los reparto aprovechó la ocasión para hacerle un pedido especial a los conductores cipoleños y a los peatones: “Les rogamos que anden más relajados, andan todos muy apurados. Y a la vez reiteramos que la senda peatonal la estén pintando por algo, que le den bolilla, peatones y vehículos. Peatones cruzan por la mitad de la calle como si nada y los autos invaden la senda peatonal. Hay que respetar las normas de tránsito, si no no tiene sentido”, bramó el laburante.