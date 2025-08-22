Dolor en Allen: quién era el hombre al que su hijo halló muerto

Tristeza en la vecina ciudad por el trágico final de un conocido hombre. Las hipótesis que siguen los investigadores.

Dolor en Allen por la muerte de un querido vecino.

Estes viernes un vecino de Allen fue hallado muerto en el patio de su casa en esa ciudad. Su hijo, al salir a saludarlo, descubrió la escalofriante escena y fue quien dio aviso a la policía. Dolor en la vecina ciudad .

En el lugar se realizó un exhaustivo peritaje. Se secuestró el arma que sería propiedad de Héctor Robles y el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial de la ciudad de General Roca para la autopsia correspondiente.

Se detectó la presencia de un auricular tirado en el patio, que generó interrogantes sobre si podría tratarse de un hecho delictivo. También se considera la hipótesis de un posible suicidio , dado que la víctima estaba acostumbrada al manejo de armas de fuego por su trabajo en la chacra.

Detalles del caso que genera dolor en Allen

Héctor Robles vivía detrás de la vivienda de su hijo

, con quien mantenía una relación cercana. Según su familiar, la noche anterior Robles estaba viendo televisión, y este viernes fue encontrado en la trágica situación.

La Comisaría 6ta y personal de criminalística montaron un operativo para resguardar la escena y levantar pruebas. Las condiciones climáticas, con viento, dificultaron la recolección de huellas, extendiendo el trabajo de los peritos.

La investigación continúa y se espera que los resultados de la autopsia aporten mayores precisiones sobre las causas de su muerte