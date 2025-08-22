Conmovedor: Además de alfajores, a Mary le piden consejos para la depresión

La confesión de la emprendedora que salió adelante con sus delicias y cuya historia contó LMC en la semana: "Sentís que te morís". Revela casos increíbles ...

“Después de la nota me llegaron un montón de mensajes, no lo puedo creer”, celebró Mary , la emprendedora que superó una profunda depresión y salió adelante con su emprendimiento de alfajores artesanales .

Sorprendida por la repercusión de la entrevista en la que contó su historia a LM Cipolletti pero también por el tenor de esos mensajes, muchos de los cuáles “aún no llegué a contestar”.

“Mucha gente me contacta preguntándome cómo hice para salir de la depresión, gente que está mal”, admitió la ex cocinera de recintos gastronómicos muy conocidos de Cipolletti .

Hasta un profesional le pidió ayuda para superar la depresión

“No es fácil, incluso me llamó un muchacho que es profesional, me dijo que tuvo que abandonar su carrera por este tema… Me quedé shockeada, pero a todas las personas nos pasan cosas evidentemente. Yo lo hice público y otros capaz no se animan, pero cerrarse no es lo más aconsejable”, reflexionó la dueña de Alfa Choc sacando a la luz un caso sorprendente.

Seguidamente analizó que "no es fácil" que la gente se ponga en el lugar de quien sufre el drama de los ataques de ansiedad o de pánico, como tampoco pedir que ese otro lo comprenda.

“A veces las personas no te entienden porque no lo viven. Incluso de tu propio entorno y mirá que a mi me bancan como a nadie, eh… Mi marido me quería alentar y me decía, ‘bueno mi vida, tenés que hacerte fuerte’. Pero qué le voy a decir si me apoyó en todo. Estuvo en las buenas y malas, siempre. Cuando me agarraban los ataques lo llamaba al trabajo, él estaba en Cipolletti, encima en su camino a Oro ya se me pasaba, llegaba a casa y ya estaba bien… Algo muy raro sentís que te morís, te falta el aire”, confió ahora en declaraciones a Radio de Oro.

“Por suerte el hombre que perdió todo por la depresión me contó que empezó a emprender también y le cambió la vida. Además me escribió una chica que tiene 29 años y abandonó la carrera para chef preguntándome cómo hice para dejar atrás mis problemas y progresar. Salir cuesta un montón, uno no se cura de un día para el otro. Me ayudó, antes que nada el propio Dios, estuve mal mucho tiempo. Leer la biblia me hizo bien y luego la gente que me rodea”, agregó sobre su historia de superación.

El consejo para la gente que se siente mal

“Cuando arranqué con los alfajores me gustó, eso le diría a la gente, que busquen lo que les gusta. Yo tardé años, estudié para comida salada y sin embargo ahora hago un alfajor y esto es amor puro para mí. Me encantan. Mucha gente del barrio que no sabía que luché con ese problema, porque trataba de no demostrarlo en la calle, hoy me saluda y felicita. Podés tener todo pero no estar bien, hay que pedir ayuda cuando es así”.

Por último destacó las puertas que se le siguen abriendo ahora que es un poco más conocida aún a partir de su contacto con LMC: “Me llamaron de muchos lados, de una vinoteca de Cipolletti, de un kiosco, mucha gente que aún no pude responderle. Ojalá pueda sumarme a esos comercios y seguir creciendo con humildad. Personitas muy lindas me escribieron, incluso un periodista al que conozco de hace mucho me llamó y sus palabras me emocionaron”.

Mary hace los alfajores “más ricos”, según sus clientes, del Alto Valle y también brinda consejos para la depresión. Tan “dulce”. Tan genia.