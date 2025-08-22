Robo al Consejo Escolar: entraron por la ventana, no sonó la alarma y la Policía recuperó elementos

El hecho se registró a primera hora del jueves, los sistemas de seguridad del edificio fallaron. La policía llevó adelante allanamientos y logró recuperar parte de lo sustraído.

Robaron en el Consejo Escolar de Cipolletti, ingresaron por una venta y se llevaron computadoras.

En la mañana del jueves, el Consejo Escolar de Cipolletti , ubicado en Mengelle 1550, fue escenario de un robo que dejó en evidencia fallas en el sistema de seguridad y que puso en riesgo herramientas esenciales para el funcionamiento administrativo. Aunque los delincuentes lograron llevarse diversos equipos informáticos y electrodomésticos, el rápido accionar de la Policía permitió recuperar un porcentaje importante de lo sustraído durante la misma jornada.

El hecho se descubrió a las 6:55, cuando los primeros empleados ingresaron al edificio y se toparon con un panorama caótico en el área de la Unidad de Gestión, sector donde se realizan las liquidaciones de sueldos de docentes y porteros. Allí notaron la ausencia de varios elementos de trabajo , fundamentales para el día a día administrativo.

Según lo denunciado, los ladrones se llevaron ocho monitores negros tipo LCD, ocho teclados, ocho mouses de distintas marcas, una computadora de escritorio all-in-one, otra computadora con dos parlantes, un router de Wi-Fi, un horno eléctrico y una pava eléctrica.

robo consejo escolar (1) Teclados, monitores y electrodomésticos, fueron los elementos robados. Gentileza

Falló la alarma de seguridad

El ingreso se produjo por una ventana trasera del edificio, que contaba con rejas, pero fue violentada por los delincuentes. Pese a que la institución dispone de sensores y sistema de alarma, estos presentaron problemas técnicos y no se activaron durante el robo.

Esa situación fue clave para que el hecho se consumara sin alertar al personal de seguridad privada ni a la Policía en tiempo real. Por esta razón, la Fiscalía abrió una causa por el delito de robo, en paralelo a las actuaciones de la Comisaría 32°.

Investigación y allanamientos

El mismo jueves por la tarde, tras varias averiguaciones, personal de la Comisaría 32 realizó allanamientos en el barrio La Paz. El operativo comenzó alrededor de las 18 y se extendió a pasillos y patios internos de la barriada, donde finalmente se localizaron varios de los elementos robados que habían sido ocultados en un nicho.

El secuestro incluyó tres monitores marca BenQ, un monitor EXO con CPU integrado, un monitor LG, tres monitores Samsung, tres CPUs de distintas marcas, tres teclados, mouses, parlantes y un router, entre otros accesorios electrónicos. Todo fue trasladado a la unidad policial y, en la mañana de este viernes, devuelto oficialmente a la consejera escolar Beatriz Constantinidis para que sean reintegrados al área de trabajo.

robo consejo escolar (2) En la tarde del jueves, la Policía llevó adelante allanamientos en el barrio La Paz con resultados positivos. Gentileza

La palabra del Consejo Escolar

En diálogo con LM Cipolletti, la consejera escolar expresó su preocupación por lo ocurrido: “Ingresó el personal y se encontró con esta situación, todas las computadoras no estaban. Es material y herramientas que son sumamente importantes para el trabajo diario. La sociedad está delicada, hay que trabajar sobre el trabajo de seguridad. Agradezco el rápido accionar de la policía”, señaló.

Las autoridades escolares destacaron que los elementos recuperados son vitales para garantizar la continuidad de las tareas administrativas, sobre todo en un área sensible como la liquidación de sueldos.

E.C.P CONCEJO DELIBERANTE (8).JPG La concejera escolar, Beatriz Constantinidis radico la denuncia penal esta mañana y recuperó un porcentaje de lo robado en la sede. Estefania Petrella

Avance de la investigación

Por el momento se desconoce cuántas personas participaron del robo. La Fiscalía y la Policía trabajan en la reconstrucción de los hechos a partir de cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar datos relevantes sobre el ingreso y la fuga de los responsables.

En tanto, los investigadores analizan la posibilidad de que se trate de delincuentes con conocimiento previo del edificio, teniendo en cuenta que forzaron un acceso específico y se dirigieron directamente al área de mayor equipamiento.

El robo al Consejo Escolar no solo dejó pérdidas materiales, en parte ya revertidas por la recuperación policial, sino que también encendió una alarma sobre la efectividad de los sistemas de seguridad en edificios públicos. La falla en los sensores que impidieron la activación de la alarma será materia de análisis para evitar que episodios similares se repitan.

La consejera Constantinidis remarcó la necesidad de reforzar las medidas preventivas y garantizar la protección de instalaciones que cumplen funciones claves para la comunidad educativa.