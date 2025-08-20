Recuperaron la F100 que le robaron al dueño tras entregarle un cheque falso

Lo encontró la policía en un taller mecánico. El propietario había denunciado que la puso en venta y fue estafado con un cheque que no tenía validez.

La Policía halló la camioneta F100 poco después de la denuncia.

Pocas horas después de que se cometiera un hecho delictivo en la que un vecino de General Roca fue víctima de una estafa con una camioneta de su propiedad, la Policía logró recuperarla en la misma localidad. Ahora investigan a los autores de la maniobra.

El damnificado había puesto a la venta una camioneta Ford F100 verde y blanca. Recibió la visita de una pareja que se mostró interesada en adquirirla. Consensuaron el precio y acordaron que volverían con un mecánico para revisarla. Efectivamente regresaron con el supuesto especialista técnico y le entregaron un cheque como pago.

Pero le aclararon que se llevarían el rodado para realizarle un chequeo más minucioso en un taller y así lo hicieron.

F100 estafa

Sin embargo no volvieron más. Cuando el titular del vehículo fue a depositar el cheque, en el banco le informaron que el valor era falso y la cuenta había sido dada de baja en el año 2012.

El hombre, un trabajador de 55 años, presentó la denuncia policial y el Ministerio Público Fiscal inició una investigación por estafa.

La pesquisa quedó a cargo del Destacamento 178, cuyo personal siguió una pista que los llevó hasta un taller mecánico ubicado en el parque industrial roquense, donde finalmente lograron recuperar el rodado.

El procedimiento se realizó según lo dispuesto por la Fiscalía N° 3. La camioneta fue secuestrada por disposición de la Justicia. La Fiscalía continúa con la investigación para identificar a los autores de la estafa.

Secuestran auto robado en El Manzanar

Personal policial del Destacamento 114 del barrio El Manzanar de Cipolletti secuestró un vehículo que tenía pedido de secuestro por robo.

El rodado, un Chevrolet Corsa color rojo con vidrios polarizados, fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo 911, cuando circulaba por la calle Tres Arroyos.

Corsa secuestrado Manzanar

Ante el hallazgo, una comisión policial se dirigió al lugar inmediatamente, procediendo a interceptar el rodado en la calle Tres Arroyos casi Lisandro de la Torre, dónde efectivamente se constata el pedido de secuestro activo, por lo que se identificó al conductor masculino mayor de edad.

Se le dio intervención a la Fiscalía en turno, iniciándose legajo judicial por el delito de Encubrimiento. Respecto al vehículo fue entregado a su legitimo dueño, quien a mediados del mes de Junio del corriente año fue víctima del Hurto del rodado.