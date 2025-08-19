Puso a la venta su camioneta F100, le entregaron un cheque falso y se la llevaron

El damnificado busca desesperadamente el rodado. Denunció que hizo el negocio con un hombre y una mujer, quienes le entregaron el cheque trucho.

Un hombre que puso en venta su camioneta Ford F100 denunció que dos hombres y una mujer se la llevaron tras entregarle un cheque que resultó ser falso.

El tradicional vehículo, fabricado en la década del 80, ahora es buscado en toda la región por la policía y el Ministerio Público Fiscal.

El damnificado sostuvo que se presentó en su casa una pareja que se mostró interesada en adquirir el rodado.

Consensuaron el precio y acordaron que volverían con un mecánico para revisarla. Regresaron efectivamente con el supuesto especialista técnico y le entregaron el cheque como pago.

Entonces los desconocidos le indicaron que se llevarían la camioneta para realizarle un chequeo más profundo en un taller.

Desaparecieron con la camioneta

Se fueron, pero nunca volvieron. Encima cuando el propietario legítimo fue a depositar el cheque, recibió la mala noticia de que el valor era falso y había sido dado de baja en el año 2012, informó ANRoca, donde ocurrió el hecho calificado como estafa.

La camioneta está valuada en casi tres millones y medio de pesos. Tiene patente VFT 946 y es fácilmente reconocible por su color blanco y verde.

Tiene una carrocería muy particular que sobresale del techo del habitáculo con las mismas tonalidades.

Se inició una investigación por el delito de estafa en la intervención judicial. Trascendió que buscaban imágenes de cámaras de seguridad para rastrear el rumbo que tomaron los delincuentes con el vehículo robado.