Recuperaron vehículos robados y el botín de otros hechos delictivos

Investigaban una causa por abuso de armas y amenazas y secuestraron un auto robado en Plottier y una moto de Allen. También otros artículos que están expuestos para que los reconozcan sus dueños.

Distintos electrodomésticos secuestró la Policía en Fernández Oro. Están expuestos en la Comisaría 26 para que los reconozcan sus dueños.

La policía de Fernández Oro recuperó un Chevrolet Astra y una moto Honda que tenían pedido de secuestro por robos. También encontraron electrodomésticos que, sospechan, provienen de distintos hechos delictivos . Los artículos están expuestos en la Comisaría 26ta para que sean reconocidos por los posibles damnificados.

Los hallazgos se produjeron en dos allanamientos realizados en forma simultánea durante el fin de semana por una causa de abuso de armas y amenazas , en la que trabajaba la Brigada de Investigaciones.

Uno de los operativos se efectuó en una vivienda de la toma Santa Evita , ubicada entre las calles Puerto Argentino y Antártida Argentina, en proximidades del canal de riego que marca el límite con Cipolletti.

Comisaría 26 Fernández Oro.jpg El policía acusado cumplía funciones en la Comisaría de Fernández Oro. Archivo

En ese domicilio el personal policial identificó a los moradores y avanzó con la medida dispuesta por la Justicia. Durante la requisa se secuestró un teléfono celular Iphone y distintos objetos.

Pero lo más relevante fue un vehículo Chevrolet Astra color gris, con vistosas llantas deportivas.

En ese caso se verificó en el sistema policial, y se confirmó que el auto registraba pedido de secuestro desde el 31 de julio, cuando fue denunciado como robado en la localidad neuquina de Plottier.

De inmediato tomó intervención el fiscal en turno, Gabriel Lamas, quien dispuso el inicio de una causa por encubrimiento.

Además del rodado, se incautaron un parlante portátil de gran tamaño, un televisor, una notebook, un cuatriciclo infantil y una bomba de agua, elementos que presentan características similares a bienes denunciados como robados en otros hechos delictivos.

Una moto de Allen

El otro procedimiento se llevó a cabo en un inmueble de la calle Ushuaia, a pocas cuadras del anterior. Allí encontraron una moto Honda 125 cc que presentaba los números adulterados (limados) tanto del motor como del del cuadro.

No sabían de donde provenía ese rodado, hasta que en el interior de la casa encontraron una cédula, y al chequear los datos señalados en el documento pudieron constatar que la moto tenía pedido de secuestro solicitado por la Comisaría 6ta de Allen.

Moto Honda recuperada Oro La moto Honda secuestrada por la Policía de Fernández Oro. Había sido robada en Allen. Policía Río Negro

El comisario Miguel Elifonso, informó en declaraciones radiales que habían iniciado la búsqueda de su propietario. Mientras que el resto de los elementos hallados estaban expuestos en la unidad policial para que los posibles damnificados los reconozcan.

Sostuvo que ya se habían comunicado de una iglesia evangélica y de un hogar infantil, que habían sido víctimas de robos.