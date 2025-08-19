Encontraron un hombre muerto en una casa que se incendió e investigan si fue un crimen

El siniestro ocurrió este martes en General Roca. Se presume que había tres personas en la vivienda cuando se inició el fuego. Trasladaron el cuerpo para realizarle la autopsia.

La Policía trabajó en el lugar del incendio. Investiga como se iniciaron las llamas.

Un hombre de alrededor de 35 años fue hallado sin vida dentro de una vivienda que se prendió fuego en el barrio Quinta 25, ubicado al noreste de General Roca.

El siniestro se produjo durante la madrugada de este martes en un inmueble de la calla España al 3.700.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que iniciaron una investigación para determinar qué sucedió.

Según pudieron reconstruir hasta el momento, en la casa había tres personas cuando comenzó el incendio, y una quedó en el interior sin poder salir.

Precisaron que solicitaron la intervención de un perito del Cuartel de Bomberos Voluntario para “intentar conocer la dinámica del hecho”.

En esa labor también trabajaba el personal del Gabinete de Criminalística de la Policía.

Además requirieron el traslado del cuerpo del fallecido para que el Cuerpo de Investigación Forense efectúe la autopsia correspondiente.

Una versión indica que vecinos intentaron apagar las llamas, que se propagaron con suma rapidez. Los bomberos habían sido alertados, pero cuando llegaron el fuego ya había tomado la construcción.

NOTICIA EN DESARROLLO