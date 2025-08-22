El gimnasio acusado de estafar "a media ciudad" y dejado en banda a los profes

Una vecina ciudad está que arde porque habrían pagado la cuota alrededor de 200 personas y se toparon con la inesperada situación..

Juan jura que había pagado la cuota mensual y asistió al gimnasio como lo hacía 3 veces a la semana. Pensaba ejercitar "piernas y biceps". No solo que no pudo cumplir con la rutina porque el gym estaba cerrado sino que se enteró de que el lugar no volverá a ser lo que fue.

No fue el único al que tomó por desprevenido la situación. Una denuncia por presunta estafa sacudió a la ciudad de Roca después de que varios clientes de Evolución Fitness descubrieron que el lugar había cerrado sus puertas y había sido desmantelado.

Los clientes llegaron al gimnasio ubicado en la calle Tucumán, casi San Juan para realizar sus entrenamientos cotidianos y encontraron un cartel que decía que el lugar estaría cerrado por refacciones durante 22 horas. Sin embargo, al mirar hacia adentro, descubrieron que todas las máquinas para entrenar habían desaparecido.

Gimnasio El gimnasio de la zona que fue denunciado por los clientes.

Una de las víctimas explicó al sitio local ANRoca que serían más de 200 las personas estafadas y que además varios profesores se habrían quedado sin empleo y no habrían cobrado sus salarios.

Rápidamente, comenzaron a circular videos que mostraban un camión que había cargado todas las máquinas de entrenamiento y había desaparecido en la madrugada. Los clientes se sintieron estafados, ya que hasta el lunes habían estado pagando mensualidades de entre 20 y 60 mil pesos para luego descubrir que el gimnasio había cerrado y había sido vaciado.

Presentación en la justicia

Una de las estafadas ya tomó la determinación de acercarse a la justicia y hacer una presentación judicial debido a que había pagado su cuota de 38 mil pesos y no pudo realizar la disciplina por la que había abonado. “El día miércoles subieron a sus redes que cerraban a las 22 horas por refacciones. Ese mismo día entre las 23 y la 1 am, vaciaron el gimnasio, se llevaron todo en un camión” se quejó una de las víctimas..

Los propietarios de los galpones donde funcionaba el gimnasio habían hecho una demanda de desalojo para exigirle a la propietaria Evolución Fitness que se retire del lugar y abone todas las cuotas del alquiler, La demanda era millonaria.

La mujer indicada como responsable de la presunta estafa es una influencer que tiene cerca de 20 mil seguidores en sus redes sociales y habitualmente subía videos haciendo ejercicios y explicando algunas rutinas de entrenamiento.

Hasta el momento, no hay datos concretos de donde estaría la mujer, quien no atiende su teléfono y se desconoce su paradero. Algunos estiman que podría haber escapado con las máquinas del gimnasio hacia la provincia de Neuquén. Mientras tanto, un cuidador que quedó en el edificio aseguró que por el momento no va a hacer ninguna presentación judicial y que va a esperar a que la mujer y su padre le abonen sus ingresos por haber sido el sereno del lugar.

La justicia ya dispuso el desalojo definitivo del lugar y se espera que se esclarezcan los hechos en los próximos días.