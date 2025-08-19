Pedidos Ya: Cómo están los accidentados, cruda confesión y un polémico mensaje al tránsito

Habla Denis, referente del sector, tras conseguir silla de ruedas y muletas a los chicos lesionados en fatal seguidilla. Cuánto ganan por día. "Manejen más..."

Tras una inquietante seguidilla de accidentes que protagonizaron, con el saldo de dos jóvenes trabajadores lesionados, el referente de Pedidos Ya en Cipolletti destacó la solidaridad de los vecinos para conseguir “la silla de ruedas y muletas que necesitaban los chicos” al tiempo que lanzó un contundente mensaje a los conductores cipoleños : “Manejen más relajados” .

“Por suerte pudimos conseguir la silla de ruedas y un vecino a la vez nos prestó muletas. Uno de los chicos tiene fractura de cadera, de rodilla y esguince en el tobillo . El se accidentó en La Esmeralda y Paraguay. Otro tiene tres fracturas de tobillo tras el accidente de Naciones Unidas y la Teniente Ibáñez . Y el tercero, el de calle América que voló por el aire, milagrosamente solo sufrió goles” , comunicó Denis a LM Cipolletti .

En tiempos en que el tránsito los tiene a maltraer, el muchacho de los reparto aprovechó la ocasión para hacerle un pedido especial a los conductores cipoleños y a los peatones: “Les rogamos que anden más relajados, andan todos muy apurados. Y a la vez reiteramos que la senda peatonal la estén pintando por algo, que le den bolilla, peatones y vehículos . Peatones cruzan por la mitad de la calle como si nada y los autos invaden la senda peatonal. Hay que respetar las normas de tránsito, si no no tiene sentido”, bramó el laburante.

pedidos ya Uno de los jóvenes de Pedidos Ya accidentados la última semana.

“Fíjense que en el accidente de calle América que se hizo viral, el auto se incorpora al tránsito sin mirar y mi compañero no tiene opción y lo choca. Muchas veces son situaciones evitables”, cuestionó en su análisis.

La cruda confesión: “Estamos bastante solos”

Seguidamente, el muchacho admitió que al carecer de ART están a la deriva y “bastante solos”. “Tenemos seguro de vida y accidentes personales, pero no ART. Estamos bastante solos en ese tema”, se sinceró sobre la problemática que padecen “alrededor de 100 trabajadores, entre activos y semiactivos”.

“Somos conscientes de los peligros, pero hay personas que no tienen otra opción, está complicado para conseguir laburo”, reconoció.

Consultado sobre cuánto recaudan, indicó: “Hoy en día una persona que trabaja 8 horas, 6 días a la semana, gana 1 millón o 1.200.000 por mes. Es como un sueldo básico. Y nos jugamos la vida”.

Luego de que la Municipalidad pusiera la actividad bajo la lupa en su momento, Denis destaca que lejos de perjudicarlos “nos dieron chances del Municipio para hacer la habilitaciones pertinentes, los cursos de manipulación de alimentos, etc. No nos podemos quejar”.

ciclovia alem pedidos ya.jpg Estefania Petrella.

En abril de este año, desde el gobierno cipoleño se envió una carta documento con una intimación para que Pedidos Ya cumpla con las mismas obligaciones que los demás comerciantes cipoleños, incluidos emprendedores del mismo rubro.

La app de delivery de productos concentra el grueso del mercado de reparto, especialmente de comida. Ya no se ven "motitos" trabajando para una rotisería o delivery puntual, sino que casi todos los comercios operan con Pedidos Ya.

La firma se puede utilizar en Cipolletti desde hace algunos años, pero el conflicto surgió en los últimos meses a partir de reclamos vecinales contra los repartidores, "riders", según los define la compañía multinacional.

En el centro, por ejemplo, hacen base en la esquina de Irigoyen y Villegas, en la vereda del edificio Torino. También se los puede ver en la plaza o cerca de los supermercados.

Se viene la campaña para recaudar fondos para la operación

“En el Hospital nos dijeron que iban a pasar presupuesto con los gastos de cirugía para mi compañero así que vamos a iniciar una campaña para recaudar fondos”, adelantó.