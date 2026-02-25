Campaña solidaria recolecta útiles escolares para los chicos de Cipolletti

La iniciativa de la Parroquia San Pablo apunta a completar la mochila de los niños de los barrios Puente 83, María Elvira y la Isla Jordán. También necesita padrinos para 20 estudiantes.

Una iniciativa solidaria impulsada por la Parroquia del barrio San Pablo de Cipolletti recolecta útiles escolares para los chicos de los barrios Puente 83 , Isla Jordán y María Elvira . El proyecto “Ponete la Mochi” apunta a equipar las mochilas de las infancias de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo. También propone apadrinar a un niño para formar un vínculo y garantizar sus necesidades básicas.

La propuesta nació en 2019 a partir del trabajo en conjunto de jóvenes y adultos que asisten a la parroquia y llevan adelante actividades solidarias para las infancias de los sectores más vulnerables de Cipolletti. Este año, a través de las visitas comunitarias identificaron las dificultades económicas que enfrentan muchas familias para afrontar los gastos escolares.

“Donde advertimos la necesidad de colaborar con las familias en el inicio escolar , llevamos adelante un trabajo de campo para poder contar con los datos de los chicos y con la base de datos, ubicamos a padrinos o madrinas a quienes le asignamos un ahijado ”, explicó el cura Roberto.

Ponete la mochi 2019 La iniciativa solidaria "Ponete la Mochi" comenzó en 2019. Instagram

El objetivo es unir niños y niñas pertenecientes al Puente 83, María Elvira y de la Isla Jordán con una persona que sienta el impulso de ayudar de forma solidaria. El proyecto no sólo apunta a garantizar los elementos básicos del chico para el inicio del ciclo lectivo, sino que propone formar un vínculo afectivo de ahijado y padrino para garantizar acompañamiento y la contención.

Una base de datos solidaria

La conformación de una base de datos, permitirá identificar las necesidades del alumno. Quienes se anoten como padrino o madrina, recibirán los datos del estudiante, el grado que cursará y una lista orientativa de útiles para preparar la mochila.

Ponete la mochi 2019 Los que quieran donar solidariamente se necesitan cuadernos N°1 rayados, carpetas de dibujo N°5, hojas Canson N°5, carpetas N°3, hojas rayadas y cuadriculadas N°3, lápices negros, lápices de color y crayones. Instagram

Hasta el momento, 104 chicos ya cuentan con padrinos y madrinas que se comprometieron a preparar sus mochilas. Sin embargo, la campaña continúa activa porque aún hay 20 chicos sin padrinos a días del inicio de clases.

¿Cómo ayudar sin apadrinar?

La recepción de mochilas se realizará mañana a partir de las 19.30 en la parroquia San Pablo. Allí se reunirán los padrinos para entregar los materiales destinados a sus ahijados y completar la distribución prevista para este año.

Día del Niño Ponete la Mochi .jpg La recepción de mochilas se realizará mañana jueves 26 a partir de las 19.30 en la parroquia San Pablo.

Quienes deseen colaborar sin apadrinar pueden donar útiles escolares como cuadernos N°1 rayados, carpetas de dibujo N°5, hojas Canson N°5, carpetas N°3, hojas rayadas y cuadriculadas N°3, lápices negros, lápices de color y crayones. La campaña apunta a que ningún niño comience las clases sin los elementos esenciales para aprender en la escuela.