Rechazo a la reforma laboral: Unter movilizó en el Puente 83

Docentes de Unter realizaron una volanteada sobre la Ruta 65 entre Cipolletti y Fernández Oro contra la reforma laboral y por salarios, en el marco del paro nacional.

La jornada de protesta comenzó a las 10 sobre el puente 83 de la Ruta provincial 65.

En el marco del paro general de 24 horas convocado a nivel nacional, docentes nucleados en la Unter protagonizaron este jueves una movilización en el Alto Valle en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La jornada tuvo su primera expresión durante la mañana en Cipolletti , pero continuará por la tarde con una convocatoria central en General Roca, donde confluirán distintos gremios y organizaciones sociales.

La protesta comenzó alrededor de las 10 en el puente 83, sobre la Ruta Provincial 65 , en el límite entre Cipolletti y Fernández Oro. Allí, trabajadores de la educación realizaron una volanteada para visibilizar sus reclamos , en una modalidad que no implicó corte total de tránsito, aunque sí generó demoras momentáneas en la circulación vehicular.

Durante la actividad, los docentes repartieron folletos y dialogaron con automovilistas, en una acción que buscó explicar los motivos del rechazo a la reforma laboral . Con carteles y consignas, hicieron hincapié en la defensa de los derechos conquistados y en el rechazo a cualquier intento de flexibilización.

Sin corte al tránsito pero con demoras, los docentes entregaban volantes a los automovilistas.

“Los derechos laborales no se negocian, se defienden” y “la reforma laboral es un retroceso” fueron algunas de las frases que se repitieron a lo largo de la jornada. También se leyeron consignas como “sin derechos no hay trabajo digno” y “el futuro del trabajo no puede construirse sobre la explotación”.

Desde el gremio remarcaron que la medida de fuerza se enmarca en una convocatoria más amplia, impulsada por centrales sindicales en todo el país, en coincidencia con el tratamiento de la reforma en el Congreso. En ese contexto, advirtieron que el proyecto “implica precarización” y afecta directamente las condiciones laborales de millones de trabajadores.

Unter realizó una volanteada en el Puente 83 entre Cipolletti y Fernandez Oro en contra de la reforma laboral

Educación, salarios y condiciones laborales

Además del rechazo a la reforma laboral, Unter sumó reclamos vinculados a la situación educativa en Río Negro. Entre ellos, denunciaron la falta de recomposición salarial desde septiembre de 2025 y señalaron que los ingresos actuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

También cuestionaron el impacto de las políticas de ajuste en el sistema educativo y advirtieron sobre irregularidades en la composición salarial. Según indicaron, más del 50% del salario docente se encuentra en conceptos no remunerativos, lo que repercute en jubilaciones y otros derechos laborales.

Otro de los ejes de la protesta estuvo vinculado a las auditorías médicas. Desde el gremio denunciaron que se trata de un sistema que “cercena el derecho a la salud” de los trabajadores de la educación, al tiempo que reclamaron la derogación de las resoluciones vigentes.

En la misma línea, expresaron su rechazo a medidas que consideran regresivas para el sistema educativo, como el cierre de cargos docentes y la posible fusión de escuelas de educación especial, lo que, según indicaron, afecta directamente a estudiantes con discapacidad.

La actividad central de movilización se llevará adelante en General Roca a partir de las 18 junto a otras organizaciones gremiales y sociales.

Una jornada que continúa en General Roca

Tras la actividad de la mañana en Cipolletti, la jornada de protesta continuará durante la tarde con una movilización central en General Roca. Allí se espera una mayor concentración, con la participación de distintos gremios, sindicatos y organizaciones sociales que adhieren al paro general.

La convocatoria busca unificar los reclamos en un solo espacio y dar mayor visibilidad al rechazo a la reforma laboral, en un escenario de creciente tensión entre los trabajadores y el Gobierno nacional.

Desde Unter adelantaron que la movilización en Roca será el punto fuerte de la jornada en la región, donde se reiterarán los planteos en defensa de los derechos laborales, la educación pública y condiciones salariales dignas.