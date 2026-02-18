Sin bancos, con clases afectadas y servicios limitados: así será el paro en Cipolletti

El paro general convocado por la CGT impactará este jueves en Cipolletti. Enterate las movilizaciones y qué servicios se verán afectados.

El paro general en rechazo a la reforma laboral, tendrá impacto en los servicios de Río Negro y el Alto Valle.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) ratificó un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero , en coincidencia con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida contará también con la adhesión de las dos vertientes de la CTA y distintos gremios, lo que anticipa una jornada con fuerte impacto en servicios de Cipolletti y el Alto Valle.

En la región, sindicatos estatales, docentes y bancarios confirmaron su participación, mientras que otros sectores como el transporte aún aguardaban definiciones al cierre de esta edición. La protesta incluirá además movilizaciones en distintos puntos de la provincia.

En Cipolletti, la medida de fuerza se sentirá principalmente en la administración pública, la educación, la salud y el sistema bancario. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron que el paro alcanzará a organismos nacionales, provinciales y municipales, con la garantía exclusiva de guardias mínimas en hospitales y servicios esenciales de Desarrollo Humano.

Esto implica que dependencias como ANSES y PAMI no tendrán atención al público, mientras que en oficinas provinciales y municipales la actividad será muy limitada o prácticamente nula.

En el ámbito de la salud pública, la atención se restringirá a urgencias y guardias, por lo que se recomienda a la población reorganizar turnos y consultas programadas.

la bancaria adhiere paro general

Educación y conflicto docente

El sector educativo también tendrá una jornada atravesada por la protesta. El gremio docente Unter adhiere al paro en toda la provincia y, en el caso de Cipolletti y Fernández Oro, convocó a una actividad local por la mañana.

La concentración está prevista a las 10 en el Puente 83, donde realizarán una volanteada para visibilizar sus reclamos. Entre ellos se destacan el pedido de aumento salarial, el rechazo a auditorías, la oposición al cierre de cargos y grados, y el reclamo por la situación de la Escuela Especial 24, tema que ya generó tensión en la previa del inicio del ciclo lectivo. Por la tarde, la conducción del gremio se sumará a las movilizaciones regionales en General Roca.

E.C.P BANCO SANTANDER (4) No habrá atención en las sucursales bancarias de Cipolletti, solo se mantienen los canales digitales y cajeros automáticos. Estefania Petrella

Bancos cerrados y posible impacto en el transporte

La Asociación Bancaria confirmó su adhesión al paro, por lo que este jueves no habrá atención en sucursales. Solo estarán disponibles los canales digitales y los cajeros automáticos.

En cuanto al transporte, la situación aún presentaba incertidumbre. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) esperaban una definición a nivel nacional. De confirmarse la adhesión, el servicio de colectivos urbanos e interurbanos en el Alto Valle, incluidas las líneas Koko y Pehuenche, podría paralizarse por completo.

Algo similar ocurre con el Tren del Valle. Si bien no hubo confirmación oficial, se prevé una posible adhesión del gremio La Fraternidad, lo que podría afectar el servicio ferroviario entre Cipolletti y Neuquén.

ate cta paro milei Las concentraciones en Río Negro se llevará adelante a las 18 en General Roca, Viedma y Bariloche. Archivo

Movilizaciones en Río Negro

En el plano provincial, ATE convocó a movilizaciones en distintas ciudades junto a las CTA. Las principales concentraciones serán a las 18 en Bariloche, en la intersección de Onelli y Moreno, y en Viedma, en Plaza San Martín. En General Roca, la convocatoria será a las 18.30 también en Plaza San Martín.

Si bien no se anunció una movilización central en Cipolletti durante la tarde, la actividad sindical se concentrará en la mañana con la convocatoria docente y la adhesión general a la jornada de protesta.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, fue contundente al rechazar la reforma laboral. “No queremos cambiar un artículo por otro ni negociar derechos conquistados. Estamos en contra de toda la ley y vamos a movilizarnos para voltearla”, afirmó.

El dirigente advirtió además sobre el impacto de la iniciativa en las condiciones laborales. “Así como está, es un retroceso enorme. Enfermarse podría implicar descuentos de hasta el 50% del salario, lo que afectará directamente a las familias”, sostuvo.