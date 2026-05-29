Agenda cargada en Cipolletti para despedir mayo con propuestas para todos los gustos

Cipolletti ofrece un fin de semana con múltiples actividades, desde música en vivo y teatro hasta literatura y cine, con opciones para todas las edades.

El último fin de semana de mayo llega con una agenda diversa en Cipolletti , donde la literatura, la música en vivo, el teatro y las actividades recreativas se combinan para ofrecer opciones accesibles y para todos los públicos. Desde presentaciones de libros hasta peñas folklóricas, homenajes internacionales y espacios pensados especialmente para adultos mayores, la ciudad se posiciona como un polo cultural activo en la región.

La programación comienza el viernes con una propuesta literaria en la Casa del Escritor . Allí, desde las 18, se presentará “Frontera”, el primer libro del autor Lautaro Aguilar . La obra surge de una mirada íntima sobre el territorio, los ciclos naturales y las experiencias humanas que atraviesan los límites físicos y simbólicos. Aguilar, ingeniero agrónomo y escritor, propone una poesía que conecta con la tierra y explora los vínculos entre paisaje e identidad. La actividad será con entrada libre y gratuita, en un formato cercano que permitirá el intercambio directo con el autor.

Más tarde, a las 21, el Complejo Cultural Cipolletti será escenario de una nueva noche de peña organizada por el Centro Municipal de Danzas. La velada reunirá a artistas locales y regionales en un encuentro atravesado por la música folklórica y la danza tradicional. Sobre el escenario pasarán el Ensamble de Folklore de la Escuela Municipal de Música, el grupo instrumental Semillas de Tradición, el reconocido Héctor “El Gaucho” Pantoja, además de otros intérpretes como el Trío Almirón, Bautista Burgos y Julio Millal. La propuesta busca revalorizar las raíces culturales y generar un espacio de encuentro comunitario.

peña cipo La danza como propuesta, es parte de la agenda del fin de semana.

Sábado de homenajes y música en vivo

El sábado continuará con una oferta que combina espectáculos musicales y espacios de improvisación. En el Complejo Cultural, desde las 21, se presentará un concierto homenaje a Elton John, uno de los íconos de la música internacional. La propuesta, impulsada por la Fundación Cultural Patagonia, incluirá un repertorio con grandes clásicos del artista británico, interpretados por Rock FCP junto a cantantes invitados. El espectáculo promete un recorrido por canciones que marcaron generaciones, en un formato que fusiona rock y baladas.

En paralelo, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel será sede de la cuarta edición del Jam de Músic a, también a partir de las 21. El encuentro convocará a músicos locales a compartir escenario en un formato abierto, donde la improvisación y la interacción artística serán protagonistas. La iniciativa, impulsada por la Escuela Municipal de Música, apunta a fortalecer el circuito cultural y brindar visibilidad al talento emergente.

Domingo con propuestas familiares y recreativas

El cierre del fin de semana estará orientado a la participación comunitaria y las actividades familiares. El domingo, de 11 a 17, el Complejo Cultural será sede de una nueva jornada del Ciclo de Bailes Cipoleños. Se trata de un espacio especialmente pensado para adultos mayores, que ya se consolidó como una tradición en la ciudad. Con una convocatoria sostenida, la propuesta promueve la socialización y el disfrute a través del baile, con entrada libre y gratuita.

En el ámbito teatral, la obra de títeres “Lila y Limón” se presentará a las 16 en La Caja Mágica Teatro. La historia sigue a dos personajes entrañables que atraviesan una aventura en un bosque encantado, en una puesta orientada al público infantil y familiar.

Cine Centro Cultural05.jpg La cartelera del cine en el CCC, ofrece opciones variadas.

Cine para todos los gustos

La cartelera cinematográfica también se suma a la agenda con propuestas variadas durante todo el fin de semana. Entre los títulos disponibles se destacan “Mandalorian & Grogu”, una aventura de ciencia ficción que continúa el universo galáctico con nuevas misiones y desafíos; “Nada entre los dos”, una historia centrada en vínculos y decisiones personales; y “El último viaje a China”, que recorre la memoria y el legado de una figura emblemática del espectáculo rioplatense.

Con opciones que abarcan distintos géneros y públicos, Cipolletti ofrece un cierre de mayo con fuerte impronta cultural. La diversidad de actividades refuerza el acceso a propuestas artísticas y consolida espacios de encuentro en distintos puntos de la ciudad.