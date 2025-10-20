Una camioneta robada apareció en Ferri, cerca de una toma al costado de las vías

Es una Fiat Strada que habían robado el sábado en jurisdicción del barrio Anai Mapu. Vecinos alertaron a la policía que la habían dejado abandonada. Se la devolvieron al dueño.

La camioneta robada apareció al costado de las vías, cerca de una toma de terrenos, en Ferri.

Efectivos del Destacamento del 128° del barrio Ferri recuperaron una camioneta que horas antes había sido denunciada como robada en Cipolletti. El vehículo, una Fiat Strada , fue hallado en estado de abandono al final de las tomas que se extienden en paralelo a las vías del ferrocarril , en la zona norte.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades al reconocer el rodado, ya que su búsqueda se había difundido en publicaciones en redes sociales.

Tras el aviso, personal del destacamento junto a efectivos de la Unidad 32 ° se dirigieron al lugar y confirmaron que el vehículo poseía pedido de secuestro vigente por parte de la Unidad 45° , en el marco de una causa por robo registrada el último sábado 19 de octubre. Minutos después arribó el damnificado acompañado por personal de la U45 para verificar el hallazgo.

Por disposición del fiscal de turno, se realizaron las diligencias correspondientes y se dispuso la entrega formal del vehículo a su propietario.

Fuentes de la fuerza destacaron que "La rápida intervención policial y la colaboración de los vecinos fueron determinantes para recuperar la camioneta en pocas horas".

Mecheros descubiertos en un súper de Cipolletti

Una pareja fue descubierta cuando robaba en la sucursal del supermercado La Anónima ubicada frente al Parque Rosauer. de Cipolletti. El personal de seguridad del comercio los vio cuando escondían distintos artículos, todos de alto costo, entre sus ropas. De inmediato se comunicaron con la policía, desde donde enviaron una patrulla de la Comisaría 32°, dado que el hecho sucedido en las últimas horas fue en su jurisdicción.

Según el relato del personal del establecimiento, un hombre y una mujer fueron vistos guardando mercadería entre sus ropas, al mejor estilo "mechero". Al notar la presencia de la policía, la mujer se dio a la fuga, mientras que el hombre quedó en el lugar y fue retenido por el personal de seguridad.

Robo súper

Entre sus pertenencias se hallaron varios sobres de fiambre (en su mayoría jamón crudo), una botella de whisky Jack Daniel's y otra de gin Bosque, además de cuchillos de cocina nuevos que se venden acompañados por una "chaira", la herramienta que suelen utilizar los carniceros para mantener el filo de sus cuchillos.

El individuo fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del Fiscal Diego Vázquez, que se encontraba de turno, imputado por el delito de "hurto en grado de tentativa". Desde la fuerza recordaron "la importancia de la rápida comunicación entre comerciantes y la policía, lo que permitió evitar la sustracción y recuperar la mercadería".