Tensión en Tribunales durante la nueva audiencia por el femicidio de Silvia Cabañares

Se realiza una audiencia en la que revisan la prisión preventiva de Gonzalo Segovia, el único detenido. Frente al edificio judicial protestan sus familiares y también los de la víctima.

Gonzalo Segovia llegó a Tribunales para una nueva audiencia en la que le revisarán su prisión preventiva.

Momentos de nerviosismo se vivían durante la mañana de este miércoles en la sede de los tribunales cipoleños , donde se convocó a una audiencia para revisar la prisión preventiva de Gonzalo Segovia , el único detenido por el femicidio de Silvia Cabañares , ocurrido en agosto de 2023 en Balsa Las Perlas .

La tensión se producía porque habían concurrido al edificio ubicado en España y Urquiza familiares y amigos de Segobia con bombos y pancartas , mientras que a metros se había ubicado otro grupo vinculado a la víctima.

Varios efectivos de la Policía habían llegado al lugar para evitar situaciones de violencia. Por momentos se cortó el tránsito vehicular en el sector.

La defensa del acusado pidió rever la prisión preventiva ratificada, y eso es lo que se estaba debatiendo en una de las salas del establecimiento judicial.

Tensión en tribunales de Cipolletti por audiencia del femicidio de Silvia Cabañares

De autor a partícipe

En la audiencia anterior efectuada el 2 de este mes, cuando le modificaron la calificación penal a Segobia, allegados de él increparon a funcionarios de la Fiscalía y también a trabajadores de prensa.

Segobia, de 29 años, había sido imputado por el femicidio de Cabañares, pero luego lo acusaron como partícipe necesario.

El cambio lo impulsó el Ministerio Público Fiscal ante la nueva prueba reunida. En concreto determinaron que el joven llevó a la víctima en su auto al lugar del crimen junto a otros dos hombres que aún no fueron identificados. Se presume que ellos habrían sido los autores.

La semana pasada se confirmó que Segobia irá a juicio por tenencia de armas. Sucede que en el allanamiento que realizaron en abril de 2025 en su casa, cuando fue detenido, le encontraron una escopeta de hombro calibre 12 marca “Invicta”, y un revólver calibre 38 Special de tambor basculante con capacidad para seis cartuchos. Ambas se encontraban escondidas en un ropero.

NOTICIA EN DESARROLLO