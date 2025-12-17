Se viene un contundente rechazo contra la reforma laboral en Río Negro: paro y protestas en toda la provincia

Habrá concentraciones en Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche, con impacto en la administración pública y participación de distintos gremios.

La CTA Autónoma convocó a un paro y la de los Trabajadores con la CGT a "jornada de protesta".

El próximo 18 de diciembre se desarrollará en Río Negro una jornada de paro y protestas contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La convocatoria tendrá distintas modalidades según las centrales sindicales: la CTA Autónoma resolvió un paro en toda la provincia, mientras que la CTA de los Trabajadores y la CGT anunciaron una jornada de protesta con movilizaciones, sin paro general.

Las medidas se inscriben en el rechazo a la reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei , la intención de recortar un 10% la planta estatal y el reclamo por la reapertura de paritarias para recomponer los ingresos, además de la demanda de estabilidad laboral tanto en el sector público como en el privado.

La CTA Autónoma de Río Negro confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) para el 18 de diciembre. La central obrera definió una medida de fuerza que se extenderá a toda la provincia.

Las acciones se llevaron a cabo en Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche. En nuestra ciudad, la convocatoria será en la Plaza de la Justicia a las 18.30.

paro cta

El secretario general de la CTA Autónoma Río Negro, Rodrigo Vicente, señaló que la central se manifestará “en toda la provincia contra la reforma laboral, en demanda de paritarias y por estabilidad laboral”. El dirigente también advirtió sobre el deterioro que atraviesan las provincias en los últimos dos años y sostuvo que esa situación podría profundizarse si el proyecto es aprobado en el Congreso.

En ese marco, Vicente afirmó que la CTA Autónoma rechaza lo que definió como “una política regresiva” y cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional, al sostener que las medidas propuestas implican un ajuste sobre los trabajadores.

Jornada de protesta de la CTA de los Trabajadores y la CGT

En paralelo, la CTA de los Trabajadores y la CGT convocaron a una jornada de protesta, que incluirá movilizaciones regionales en las principales ciudades cabeceras de Río Negro. A diferencia de la CTA Autónoma, estas centrales no llamaron a un paro general, sino a concentraciones y marchas.

Las movilizaciones se realizarán en Cipolletti, General Roca, Viedma y Bariloche, con la participación de diversos gremios, entre ellos Unter (docentes), Sitrajur (judiciales) y ATSA (sanidad), además de otros sindicatos enrolados en ambas centrales.

En Viedma, la concentración está prevista para las 10 en la intersección de Saavedra y Rivadavia, mientras que en General Roca la convocatoria será a las 17.30 en Brasil e Italia. En el resto de las ciudades, los horarios y puntos de encuentro se definirán a nivel regional. En Bariloche, habrá una movilización a las 17.30, desde Onelli y Moreno hacia el Centro Cívico.

Impacto de la medida en la provincia

El paro convocado por la CTA Autónoma, junto con la adhesión de ATE, afectará el funcionamiento de la administración pública provincial, así como de organismos nacionales y municipales. Desde los sindicatos adelantaron que se garantizarán guardias mínimas en áreas sensibles como hospitales, centros de atención primaria, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el PAMI.

La jornada del 18 de diciembre se desarrollará en simultáneo con la movilización nacional prevista en la Ciudad de Buenos Aires y se enmarca en una serie de acciones sindicales en rechazo a la reforma laboral y a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.