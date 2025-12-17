Las Grutas: ¿Hay aún disponibilidad hotelera para las Fiestas y cuánto cuesta la noche?

Un par de empresarios del rubro contestan las preguntas de LM Cipolletti . ¿Armás las valijas hacia la playa o..?

Las Grutas, un clásico para celebrar la Navidad y despedir el año.

En vísperas de las fiestas navideñas y con fin de año a la vuelta de la esquina se multiplican las consultas y, por ende, crecen también las reservas en los hoteles y recintos de alojamientos de Las Grutas , uno de los principales destinos turísticos de Río Negro en las épocas de calor.

Como ocurre cada temporada, la tendencia revela mayor interés por despedir el año en la playa que por contemplar la "aparición de Papá Noel " allí, ya que mientras la ocupación para Nochebuena y Navidad oscila, a la fecha, entre el 50 % y 60 % , para recibir el 2026 casi todos los empresarios del sector esperan un “lleno total” en sus establecimientos.

“Siempre es muy fuerte fin de año”, analiza Matías Resa , el propietario de Guarda La Ola , que dispone de departamentos y camping “a tres cuadras del mar”.

“Acá tenemos reservas del 50 % para el 24 y 25 de diciembre y del 90 % para Año Nuevo”, señala el emprendedor oriundo de Plottier desde el predio ubicado en General Roca 777.

El panorama es similar en los complejos que pertenecen a Lucas Prado: Amanecer, Los Soles y el Mar, Solimar y Rucamalén.

“Para Navidad por ahora tenemos reservado un 70 % y para Año Nuevo todo lleno”, confiesa más que conforme con la demanda.

En tanto, Fernanda, de La Posada de los Robles (Coronel Belisle 650) asegura que, por el momento, “para Navidad vendimos un 40 % y para el 31 un 50 %, pero seguramente para esta última fecha tendremos todo lleno. Llaman un montón, así que somos optimistas”, avisa esperanzada.

Los precios de los hoteles para las fiestas

En Guarda La Ola, un departamento para cuatro personas “va desde los 90 mil a los 140 mil pesos”, informa el propio Resa.

En Amanecer, Los Soles y el Mar, Solimar y Rucamalén, en tanto, promedia “110 mil pesos” para una familia tipo, compuesta por los padres y dos hijos.

En tanto, en La Posada de los Robles, ubicada a 3 cuadras de la playa y a 7 del centro, "una habitación doble vale 75 mil, una triple 95 mil y la cuádruple 120 mil pesos”.

Regulan la pesca deportiva en la playa durante el verano

A la espera de los turistas, el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste aprobó una nueva ordenanza que regula la práctica de la pesca deportiva en sectores de playa durante la temporada de verano. La medida apunta a mejorar la convivencia entre pescadores, turistas y residentes, y a brindar un marco legal que permita prevenir conflictos y situaciones de riesgo en los espacios más concurridos de Las Grutas.

La iniciativa fue impulsada por la concejal de Primero Río Negro, Karina Avaca, quien explicó que la normativa no regula la modalidad de pesca, sino los lugares y horarios en los que puede desarrollarse la actividad. “La ordenanza surge a partir de situaciones concretas que se venían dando en las playas. Nos pasó que había familias con reposeras y, a pocos metros, pescadores deportivos con anzuelos, lo que generaba un riesgo evidente”, señaló.

Según detalló la edil, estos inconvenientes también fueron advertidos por guardavidas, quienes hasta ahora no contaban con respaldo legal para ordenar la situación. “No había carteles, no había reglas claras. El turista llegaba, quería tirar la caña y terminaba discutiendo con veraneantes porque no existía un marco legal que ordenara la convivencia”, sostuvo.

La ordenanza determina que durante la temporada de verano estará prohibida la pesca deportiva en sectores de playa donde se concentran familias, en el horario de funcionamiento del servicio de guardavidas, es decir, de 8 a 20. Fuera de ese período y durante el resto del año, la actividad podrá realizarse con normalidad.

Avaca aclaró que la regulación responde exclusivamente a la alta afluencia de público en verano y remarcó que el objetivo es garantizar espacios adecuados para todos los usos.