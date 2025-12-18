Denuncian éxodo de profesionales en un hospital de Río Negro

El gremio Asspur asegura que en los últimos meses renunció el 97% de los jefes de servicio. Esta semana se fue la jefa de enfermería.

El gremio Asspur denunció que hay éxodo de profesionales en el hospital de Viedma.

El gremio Asspur informó este miércoles que renunció la Jjefa de Enfermería del hospital Artémides Zatti de Viedma , y con esa salida "se consolida una diáspora que afecta el funcionamiento del centro asistencial", según advirtió el sindicato. El gremio denunció que ya se fue el 97% de los jefes de servicio.

Asspur advirtió que, por el grave f altante de personal en toda la planta de Enfermería se "hace insostenible poder dar respuesta a la demandada de atención y cuidados a la población local como regional".

"Esta crisis no es inesperada ni coyuntural. Lo advertimos. Lo denunciamos. Hoy el sistema está al límite y en una profunda crisis con varios hospitales en la provincia en la misma o similar situación", manifestaron a través de un comunicado desde el sindicato del personal hospitalario.

Desde el gremio afirmaron que hoy el hospital de la capital de Río Negro funciona con una planta extremadamente reducida, lo que obliga a cubrir la demanda asistencial con personal enfermo que concurre a trabajar, vacaciones anuales reglamentarias sin posibilidad de reemplazos, sobrecarga propia de la temporada de verano y exceso de horas extras que ya no puede sostenerse.

"La situación es crítica y alarmante. Hay compañeras y compañeros trabajando con bastón, otros luego de haber atravesado tratamientos oncológicos, muchos con readecuación de tareas por patologías severas, y aun así se les exige sostener un sistema que está siendo vaciado. Incluso la planta más saludable no resiste la sobrecarga permanente de trabajo", subrayaron.

El presupuesto de Salud para 2026

El gobierno destacó que el presupuesto 2026 elevado por el Gobernador Alberto Weretilneck consolida a Salud como una prioridad central de la gestión. El 15% de la inversión provincial proyectada para el año próximo se destinará a sostener y reforzar el sistema sanitario, con nuevas obras y la incorporación de tecnología de última generación, se informó.

El refuerzo sanitario se apoya en un marco de ordenamiento fiscal y reducción del endeudamiento que permite invertir sin comprometer la estabilidad de la Provincia. Para 2026 se asignan $390.200 millones destinados al funcionamiento diario de los 36 hospitales y 192 Centros de Salud, postas y puestos sanitarios en todo el territorio, además de una expansión de la infraestructura con obras nuevas, ampliaciones y refacciones.

En Sierra Grande se proyecta la construcción de un nuevo hospital por $8.000 millones. En la Región Sur avanzarán los nuevos hospitales de Sierra Colorada ($3.500 millones) y la segunda etapa de remodelación del hospital de Maquinchao ($2.500 millones), junto con intervenciones en Ñorquinco y Comallo.

En tanto que, Dina Huapi contará con un nuevo hospital, clave para acompañar el crecimiento de la zona Andina, mientras que en Mallín Ahogado (El Bolsón) se ejecutarán obras por $942 millones, en línea con la agenda de reconstrucción tras los incendios.

El plan también incluye obras hospitalarias y un nuevo centro de Salud en Contralmirante Cordero, Chimpay, Cinco Saltos, Mainqué y Choele Choel, completando un paquete que fortalece la red pública desde los parajes hasta las ciudades medianas.

Este año se equipó la nueva guardia del hospital de Bariloche y en 2026 se proyecta la apertura de los nuevos quirófanos y el área de Neonatología.