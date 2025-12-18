Le reclaman más $8 millones a ex funcionario de Arabela Carreras

El extitular de Cultura provincial, Ariel Ávalos, fue intimado por no rendir gastos de un evento cultural. Qué dijo sobre la acusación.

Ariel Ávalos, ex titular de Cultura en el gobierno de Arabela Carreras. La provincia le reclama poco más de 8.2 millones de pesos por no presentar dos comprobantes de gastos.

El Tribunal de Cuentas de Río Negro le formuló cargos al exsecretario de Estado de Cultura provincial, el cipoleño Ariel Ávalos por no rendir gastos erogados en el programa Actividades Culturales “ Receso Invernal ” que se desarrolló en 2023, cuando gobernaba la provincia Arabela Carreras , de JSRN.

El procedimiento establece el reclamo por un total de $8.208.610,54, monto que se conforma por $2.155.000 en concepto de capital, mas $6.053.610,54 por intereses calculados desde el 20 de julio de 2023 (día posterior a la fecha de pago) hasta el 31/10/2025. A partir de esa fecha se le deberán sumar los intereses hasta que se haga efectivo pago.

El fallo fue publicado en la última edición del Boletín Oficial (15 de diciembre, aunque la resolución 242/2025 fue fechada el 27 de noviembre) y advierte que en caso de que Ávalos no acredite la cancelación de la deuda dentro de los 10 días hábiles de su notificación, el expediente será remitido a la Fiscalía de Estado para el cobro por vía judicial .

Según se desprende de la documentación publicada, la causa se inició cuando un informe del Auditor General detectó que el área que comandaba Ávalos no rindió $1.120.000 en concepto de anticipo para el alquiler de un servicio de sonido e iluminación requerido para las actividades realizadas entre el 14 y el 16 de julio de 2023, cuyo proveedor fue Samuel Segundo Zapata.

A eso se sumó $1.035.000 por el servicio de “backline”, término que se utiliza para el alquiler de instrumentos y equipos musicales, prestado por Carlos Mariano Ancaten Ureta. A esos montos se le suman los intereses, por lo que el total alcanzaba $8.208.610,54, aunque el número se irá incrementando el tiempo que lo adeude.

A fines de noviembre del año pasado el órgano contralor convocó a Ávalos a sus oficinas ubicadas en Moreno Nº 263 de Viedma para que comparezca y presente su descargo y eventualmente adjunte pruebas . Le habían dado un plazo de 21 días hábiles más otros seis en razón de la distancia.

No lo encontraron en su domicilio

En la misma resolución (39/2025) le advirtieron que de no presentarse se procederá a “dictar fallo formulando cargo por las erogaciones no comprobadas, más los intereses que se devenguen hasta la fecha del efectivo pago”.

Pero por lo visto no acudió, porque el Tribunal de Cuentas el 3 de abril comunicó que ponía en marcha el proceso sancionatorio.

Nuevamente le dieron un plazo de 21 días hábiles para que presente su descargo a la imputación endilgada y ofrezca “las pruebas de las que intenten valerse” y del mismo modo le detallaron el mecanismo para completar el trámite y acompañar la documentación.

Ariel Ávalos

También le reiteraron que “en caso de no comparecer a estar a derecho ni presentar descargo en el plazo otorgado, se resolverá conforme las constancias obrantes en autos, salvo que el Tribunal de oficio disponga la producción de alguna prueba que considere de utilidad”.

De todos modos se destacó que no habían podido notificarlo dado que había sido “infructuoso” el resultado de la diligencia en el domicilio informado por la Cámara Nacional Electoral.

Por ese motivo el Tribunal decidió avanzar con la formulación de cargos y el reclamo del dinero público. Aún le queda la instancia de presentar una apelación a la sanción. Tiene 30 días para expresar sus agravios ante la Unidad Jurisdiccional 13, ex Juzgado Contencioso Administrativo.

La trayectoria del exfuncionario de Arabela Carreras

Ávalos fue designado en el cargo provincial por el gobernador Alberto Weretilneck a fines de 2015 y continuó en la gestión de Arabela Carreras.

Contaba con una rica trayectoria vinculada al área cultural en distintos puntos del país y era docente universitario. Se desempeñó hasta 2009 se como asesor de Cultura en la Comuna de Timbúes, provincia de Santa Fe, y ese mismo año asumió como director de Turismo y Recreación. En 2010 fue director de Cultura y Educación de Timbúes y cesó en el cargo para trasladarse a Río Negro en 2012.

Poco después, ingresó al Municipio como docente titular en la Escuela de Música y se transformó en coordinador de Artes Sonoras. También trascendió como bailarín de malambo con logros a nivel nacional.

Tras el fin de la gestión de Carreras dejó el Gobierno de Río Negro y meses después fue muy crítico de la gestión de Weretilneck. Criticó el posicionamiento político de Juntos y anticipó que impulsaría un nuevo espacio político en la provincia.

Ante la sanción del Tribunal de Cuentas, LM Cipolletti consultó a Ávalos para tener su versión del caso, pero el exfuncionario se negó a brindar detalles. Solo manifestó: "No voy a opinar sobre el tema".