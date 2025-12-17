Se abrieron los sobres para la construcción de la nueva escuela de Fernández Oro

Con la presencia del gobernador y del intendente, se realizó el importante acto. Cómo será el futuro colegio de "la ciudad que más crece".

Una jornada trascendental para Fernández Oro , la “ciudad que más crece” de Río Negro según las palabras del gobernador Alberto Weretilneck , ya que, entre otras buenas noticias, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la construcción de la nueva escuela primaria que se levantará en el Loteo Social 3.

La obra será ejecutada con fondos provinciales, financiada íntegramente por el Gobierno de la Provincia, dando un paso clave para fortalecer la educación pública en la ciudad.

"Una obra clave para la ciudad que más crece”, aseguró el Gobernador Alberto Weretilneck en el Centro Cultural de la vecina ciudad. Estuvieron desde luego el intendente Gustavo Amati, el asesor legal de la Municipalidad, Martín Rebeliatti, y otras importantes autoridades.

En la presentación se destacó que se trata de una obra que en su momento proyectaba e incluso había iniciado Nación bajo la presidencia de Alberto Fernández y "con el cambio del gobierno nacional lamentablemente se suspendió el envío de fondos. Apenas se alcanzó a armar el obrador por parte de la empresa que había sido adjudicada y nada más. Luego se retiró el Gobierno de Milei del financiamiento y hoy por hoy la construcción de la escuela se reflotó gracias a la intervención de Provincia".

Así será la nueva escuela

El proyecto permitirá sumar infraestructura educativa en un sector en pleno crecimiento y responder a una demanda de la comunidad.

Así será la nueva escuela primaria de Fernández Oro, tal como se puede ver en la siguiente galería fotográfica que difundió el portal InfOro.

escuela nueva de Oro

Escuela nueva de Oro (1)

Escuela nueva de Oro (2)

image

Tercera Subasta de Tierras en Fernández Oro

Al mismo tiempo, el Municipio informó a los vecinos que se realizará la Tercera Subasta de Tierras, "una iniciativa que tiene como objetivo seguir invirtiendo en la compra de maquinaria nueva, fortaleciendo los servicios y el trabajo en la ciudad. Una oportunidad para quienes buscan adquirir su propio terreno en Fernández Oro a precios más bajos".

La cita es el lunes 29, a las 9, en el Centro Cultural Don Bosco 440. Se ofrecerán lotes desde $9.500.000.

"Gracias a las primeras dos subastas, hoy ya se ven los frutos en la ciudad, con nueva maquinaria trabajando y mejorando los servicios para todos los vecinos y vecinas", agregaron desde la Muni.