Después de años de espera, localidades cordilleranas de Río Negro podrán acceder nuevamente al gas

Tras años de restricciones y una demanda histórica sin resolver, l as localidades cordilleranas de Río Negro volverán a tener acceso a nuevas conexiones de gas natural a partir de comienzos del próximo año. Así lo confirmó la distribuidora Camuzzi, luego del avance de las obras de ampliación y refuerzo del Gasoducto Cordillerano Patagónico , una infraestructura clave para el desarrollo energético de la región.

La medida representa un alivio concreto para miles de familias rionegrinas que, desde julio de 2022, no podían gestionar nuevas conexiones debido a la falta de capacidad del sistema. En ese contexto, la factibilidad había quedado restringida para priorizar el abastecimiento de los usuarios ya conectados, especialmente durante los meses de mayor consumo invernal. Con la finalización de una etapa central de las obras, esa situación comenzará a revertirse.

Según informó Camuzzi, la ampliación permitirá incorporar a más de 15.000 viviendas a la red de gas natural en Río Negro , Neuquén y Chubut . En el caso rionegrino, el impacto será directo en ciudades y localidades estratégicas de la región andina y la Línea Sur, como San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Comallo, Clemente Onelli e Ingeniero Jacobacci, entre otras.

Desde la empresa distribuidora se detalló que, a partir del 5 de enero, quienes deseen conectarse al servicio y cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán iniciar el trámite para solicitar el suministro. Se trata de un paso esperado por vecinos, comerciantes y desarrolladores, en una zona donde el acceso al gas natural no solo mejora la calidad de vida, sino que también resulta clave para la actividad turística, productiva y comercial.

Un trabajo en conjunto con tres provincias

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó especialmente el trabajo conjunto que permitió destrabar esta situación. “Después de tres inviernos con restricciones, logramos una respuesta concreta para la cordillera: desde el 5 de enero se podrán volver a gestionar nuevas conexiones. Este resultado es fruto del trabajo articulado con Neuquén, Chubut y Camuzzi, para llevar energía y desarrollo a nuestras comunidades”, expresó.

La obra de ampliación del Gasoducto Cordillerano es considerada estratégica para toda la Patagonia andina. De acuerdo a la información brindada por Camuzzi, la repotenciación del sistema incluye la incorporación de nuevas plantas compresoras en Alto Río Senguer y Holdich, así como el montaje de un nuevo equipo de compresión en la planta ubicada en Gobernador Costa. Estas mejoras permiten aumentar la capacidad de transporte y garantizar mayor presión y estabilidad en el suministro.

En paralelo, se concretó una interconexión clave entre el Gasoducto Patagónico y el Gasoducto General San Martín, una obra técnica de alto impacto que refuerza la confiabilidad y sostenibilidad del sistema en su conjunto. Este enlace permite diversificar las fuentes de abastecimiento y reducir los riesgos ante picos de demanda o contingencias operativas.

La inversión total prevista para estas obras supera los $51.800 millones, en el marco de un esquema de trabajo articulado entre Camuzzi y los tres gobiernos provinciales. Desde el Ejecutivo rionegrino subrayaron que se trata de una inversión fundamental para acompañar el crecimiento poblacional y económico de la región cordillerana, que en los últimos años se vio condicionada por las limitaciones energéticas.

La reapertura de nuevas conexiones no solo representa una mejora en términos de infraestructura, sino también una señal de previsibilidad y crecimiento para comunidades que dependen del gas como insumo esencial para vivir, producir y proyectar futuro.