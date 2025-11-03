Cortes parciales de tránsito por la obra de la rotonda de calle San Luis

El Municipio anunció que durante lunes y martes habrá cortes parciales a la circulación por calle San Luis. Se recomienda circular con extrema precaución.

El Municipio de Cipolletti informó que a partir de este lunes 3 de noviembre se realizarán cortes parciales sobre calle San Luis debido a la obra de la rotonda de San Luis y Santa Cruz . Se solicita a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización en el sector.

La rotonda de calle San Luis y Santa Cruz comenzó a ejecutarse durante el mes de agosto y a la fecha presenta un avance de obra de más del 20% , la intervención permitirá optimizar la circulación vehicular y tendrá una duración estimada de 180 días corridos. Será un gran beneficio para el flujo vehicular en la intersección de dicho sector.

Por los trabajos previstos para esta semana, el tránsito también sufrirá cortes parciales el martes. Se trata de una obra municipal llevada a cabo por la empresa adjudicada Quidel.

Los detalles de la obra

La secretaría de Obras Públicas destacó que la obra de la rotonda de San Luis y Santa Cruz, y obra complementarias contempla:

•Replanteo y ejecución de rotonda y accesos en la intersección de las calles San Luis y Santa Cruz, con terminación de carpeta asfáltica. Apertura de calles Alfonsina Storni y Santa Cruz, Santa Cruz y Simón Bolívar, Santa Cruz y Sor Juana I. de la Cruz, y calle Juan José Paso y San Luis.

Colocación de caño PEAD en calle San Luis.

•Elaboración de base granular y carpeta asfáltica sobre calle J. Moyano, entre Mariano Moreno y Saavedra.

•Entubado con tres caños en paralelo de 600 mm de diámetro en el cruce pluvial en calle Santa Cruz altura paso ferroviario y readecuación de calzada y/o terraplén.

•Primera etapa de parquización, contempla el movimiento de suelo correspondiente a excavación y colocación de tierra adecuada. Sobre la zona afectada por la obra, calle Santa Cruz y San Luis.

•Pavimento sobre calles Los Prunos y Los Paraísos, entre Paso de los Libres y los Almendros.

•Señalización vial vertical y horizontal.

•Mejoras en el sistema de alumbrado público en la zona de intervención.