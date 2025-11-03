Corte de agua total en todo Cipolletti: qué dijo Aguas Rionegrinas

Se registró un incidente durante la tarde del lunes en el sector del derivador de la nueva rotonda. Aguas Rionegrinas trabajó junto a la empresa responsable.

Una rotura en una cañería principal del sistema de distribución de agua generó un corte de agua en toda la ciudad durante la tarde del lunes. El incidente se produjo en la intersección de las calles San Luis y Santa Cruz , en el sector del derivador de la nueva rotonda, a unos 300 metros de la planta potabilizadora.

El titular de Aguas Rionegrinas en Cipolletti, Luis Arguello , explicó que el daño fue causado por una empresa privada que trabaja en la zona. “Había una empresa trabajando, haciendo las excavaciones para poder pasar los caños que ellos tienen que utilizar por abajo de los nuestros, y tocaron uno de los caños. Esto produjo la rotura de una cañería de pesto de cemento ”, indicó en diálogo con radio LU19.

Arguello señaló que el problema fue detectado cerca de las 14.30, y que debido a la cercanía con la planta potabilizadora —de donde sale el agua con una presión de 3 kilos y medio— fue necesario cortar completamente el suministro para poder intervenir.

“La única manera de poder trabajar era cortando el suministro, esperar que presurice la cañería y luego intervenir. Al estar tan cerca, el corte fue mucho más rápido que si estaba en otra punta de la ciudad”, explicó.

Aguas Rionegrinas Google

Los trabajos se realizaron de manera conjunta entre personal de ARSA y operarios de la empresa que provocó el daño. “Teníamos todos los materiales y herramientas necesarias. Gracias a las inversiones que viene realizando la gerencia, hoy contamos con stock de caños y repuestos que antes costaba tener”, destacó Arguello.

La reparación se completó cerca de las 17, y desde las 18 las tres bombas de la planta comenzaron nuevamente a funcionar para restablecer el servicio. “Fue mucho más rápido de lo que calculábamos". Por el momento, el servicio se está normalizando.

Normalización del servicio y recomendaciones

Desde Aguas Rionegrinas informaron que la presión comenzó a recuperarse progresivamente durante la tarde y estimaron que el servicio quedará completamente normalizado en el transcurso de la noche.

“A los sectores más alejados les puede costar un poco más recuperar la presión, pero esta vez el corte fue breve, así que no debería notarse tanto el impacto”, aclaró Arguello.

La empresa provincial reiteró la recomendación de hacer un uso racional del recurso y cuidar las reservas domiciliarias hasta que el sistema se estabilice. En los hogares que no cuentan con tanque, se sugiere almacenar agua en envases limpios para cubrir necesidades básicas.

Evaluación de responsabilidades

Consultado sobre posibles sanciones o medidas hacia la empresa que ocasionó la rotura, Arguello explicó que se labran los informes correspondientes.

“Se realizan las presentaciones a las empresas. En general, cuando se planifican obras, se piden las interferencias de los servicios —como gas, luz o agua— justamente para evitar estos inconvenientes. Esta vez fue un hecho puntual, pero ya está solucionado”, cerró.