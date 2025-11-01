Aguas Rionegrinas incorporó una camioneta para fortalecer la logística provincial

La camioneta inició los viajes con un recorrido entre Viedma y Bariloche.

Aguas rionegrinas (ARSA) inició los recorridos con un flamante vehículo utilitario que fortalecerá la logística y reducirá los tiempos de traslado de insumos y equipamiento en toda la provincia. El furgón, recientemente entregado por el Gobierno de Río Negro , permitirá optimizar la distribución de materiales esenciales para los servicios de agua potable y saneamiento.

El primer viaje se realizó entre Viedma y Bariloche, con entrega de insumos a distintas localidades intermedias. Esta conexión marca el comienzo de una nueva etapa operativa para la empresa estatal, que busca agilizar la asistencia a las cuadrillas de mantenimiento y mejorar la respuesta ante emergencias en la red provincial.

Desde la firma destacaron que el vehículo permitirá trasladar bombas, válvulas y otros elementos técnicos con mayor rapidez y seguridad , lo que generará brindar una mejor atención a los usuarios. El nuevo furgón se suma a la flota con el objetivo de reforzar la cobertura territorial y atender con mayor eficiencia las demandas de cada región.

aguas rionegrinas vehículo La camioneta fortalecerá la logística provincial.

La medida se enmarca dentro de las acciones estratégicas para modernizar la infraestructura de transporte y abastecimiento interno de la compañía, en un contexto de crecimiento de los servicios y expansión de la red de saneamiento. ARSA impullsa un plan sostenido de mejoras logísticas para acompañar la demanda creciente en diferentes zonas de Río Negro.

aguas rionegrinas El primer recorrido fue entre Viedma y Bariloche.

Además de optimizar los tiempos de traslado, la incorporación contribuirá a garantizar un servicio más ágil, continuo y seguro. La empresa subrayó que la movilidad es un componente clave para mantener operativas las plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo, especialmente ante situaciones de urgencia o contingencia climática.

Con esta iniciativa, Aguas Rionegrinas fortalecerá su compromiso con la eficiencia operativa y la calidad del servicio público, para otorgar una mayor capacidad de respuesta y asegurando el funcionamiento de los sistemas de agua y cloacas en toda la provincia.