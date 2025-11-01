Tras la denuncia de contaminación, avanzan las obras para el abastecimiento de agua potable en Paso Córdoba

Los vecinos habían denunciado contaminación en el agua de sus hogares que llega desde la red. El agua presentaba un color oscuro, con olor y densidad aceitosa.

La construcción de la cisterna con capacidad de 75 litros ya finalizó.

Aguas Rionegrinas avanza con su plan de obras en Paso Córdoba , General Roca para mejorar el servicio de agua potable en el sector. Finalizó la construcción de la cisterna de decantación y comenzó el acondicionamiento del suelo para la sala de máquinas que alojará tres bombas destinadas a presurizar la red.

El proyecto forma parte del programa provincial orientado a mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento en la z ona sur de General Roca . Los vecinos de Paso Córdoba había denunciado que el agua de sus hogares está contaminada ya que presenta un color oscuro, olor desagradable y residuos aceitosos.

La construcción de la cisterna se realizó con placas de hormigón moldeado e hidrófugo con una capacidad de 75 mil litros de líquido. La obra se llevó adelante en los plazos estimados , que fueron 45 días corridos. Por esta razón, el Gobierno de Río Negro también se encuentra en ejecución de la cañería manifold , una pieza fundamental para el sistema de bombeo del agua y garantizar la presión necesaria para la comunidad de Paso Córdoba.

Distribución de bidones de agua potable para los vecinos del sector

Mientras se llevan adelante estas tareas, Aguas Rionegrinas mantiene un esquema de distribución continua de agua potable, con el fin de cumplir con los compromisos asumidos con los vecinos para garantizar el suministro a todas las familias del sector.

aguaaa Aguas Rionegrinas mantiene un esquema continuo de entrega de bidones con agua potable para los vecinos.

Además, el Departamento Provincial de Agua (DPA) llevó adelante muestreos de control en diferentes puntos de la red, seleccionados por los propios vecinos, con el objetivo de monitorear los avances en la calidad del agua.

Como parte del operativo para garantizar la calidad del agua potable en el barrio, la empresa informó que se realizaron 130 limpiezas de conexiones domiciliarias, en el marco de las acciones de mantenimiento y saneamiento que acompañan el desarrollo de la obra.

agua La cisterna por decantación tiene capacidad para 75 mil litros de líquido.

El reclamo persistente de los vecinos de Paso Córdoba

El 17 de octubre pasado, los vecinos y vecinas de Paso Córdoba presentaron una intimación formal y urgente ante las autoridades de Aguas Rionegrinas S.A (ARSA) por la presunta contaminación del agua potable que afecta los hogares y el cauce del río Negro.

Los habitantes de Paso Córdoba exigieron respuestas concretas y soluciones reales ante la presencia de agua oscura, con olor desagradable y residuos aceitosos que comprometen la salud y la vida cotidiana.

paso cordoba manifestación La movilización de los vecinos de Paso Córdoba se llevó adelante frente a la sede de Aguas Rionegrinas.

En el documento, la comunidad exigió el acceso inmediato a agua segura, limpieza de los caños y reemplazo de las cañerías contaminadas. Además, se reclamó transparencia en los estudios de calidad en el agua del río y en los hogares y el compromiso verdadero en las obras.

Desde la Asamblea Paso Córdoba remarcaron que organizaron la presentación de la nota de manera pacífica y respetuosa, pero con la firmeza de quien necesita una solución. “Queremos soluciones, pero también justicia” indicaron.

paso córdoba agua Los vecinos denunciaron contaminación en el agua de sus hogares.

La manifestación frente a Aguas Rionegrinas

Ante la falta de respuesta, un grupo numeroso llevó adelante una manifestación el 23 de octubre frente a las oficinas de ARSA, para denunciar públicamente el mal estado del servicio de agua potable que llega a sus domicilios desde la red. Según explican los vecinos, esta situación la padecen desde enero de este año.

Durante la movilización, los vecinos volvieron a mostrar filtros de agua impregnados con una sustancia negra y aceitosa que podría tratarse de manganeso. Los integrantes de la asamblea hicieron la combinación del agua de su red con cloro, que resultó en un color diferente y una densidad inusual.

movilización agua ríonegrina La manifestación se realizó el 23 de octubre, días antes de las elecciones legislativas.

Finalmente, los reclamos persistentes de una población preocupada por su salud y por el acceso al agua potable y la contaminación del río Negro, tuvo su respuesta por parte de Aguas Rionegrinas. La construcción de la cisterna con capacidad para 75 mil litros y la instalación de tres bombas de agua ya son una realidad para el barrio de Paso Córdoba.