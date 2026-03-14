Detectan un caso de influenza aviar en una gallina de Río Negro

El Senasa confirmó el diagnóstico positivo en un predio multiespecie de aves. Las sospechas surgieron por la muerte de gallinas, gansos, patos y pavos en el lugar.

Las sospechas surgieron a partir de la notificación de mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas, gansos, patos y pavos del predio ubicado en el Alto Valle rionegrino.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) registró un brote de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio en la localidad de Cervantes , provincia de Río Negro.

El Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez procesó las muestras y confirmó el resultado positivo , luego de recibir la notificación de mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas, gansos, patos y pavos del predio ubicado en el Alto Valle rionegrino.

Inmediatamente, el SENASA delimitó la correspondiente área de prevención (AP) alrededor del brote , donde se efectúan las medidas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico, para visitar los predios comprendidos en la zona y determinar posibles nexos epidemiológicos.

Ante el riesgo de introducción del virus, todos los establecimientos de aves de corral cercanos deberán reforzar sus medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad, necesarias y obligatorias para reducir el riesgo de ingreso del virus a sus establecimientos, de acuerdo a la Resolución Senasa N.° 1699/2019.

El ministerio de Salud de Río Negro, confirmó que han sido notificados oficialmente por el laboratorio ALNIS-Malbrán, 23 casos positivos de contagio de pacientes rionegrinos con el virus de Influenza A. El SENASA delimitó la correspondiente área de prevención (AP) alrededor del brote.

Evitar el contacto de las aves con animales silvestres

Quienes cuenten con predios de traspatio deben mantener a sus aves en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente sus instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Ante la observación de mortandad en aves o sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria, todos los actores involucrados en el manejo de aves deben notificar inmediatamente al SENASA en la oficina más cercana (por teléfono o personalmente); por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a [email protected]; o través del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial. Para mayor información sobre la enfermedad, ingresar en el micrositio oficial de influenza aviar.