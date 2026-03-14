Fortalecen capacitaciones para la detección de drogas en las cárceles de Río Negro

La Delegación de Toxicomanía de Cipolletti brindó conocimientos técnicos en torno al secuestro de estupefacientes dentro del penal.

La capacitación estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Toxicomanía de Cipolletti.

Los trabajadores del Establecimiento de Ejecución Penal N°2 de General Roca participaron de una capacitación especializada con el objetivo de fortalecer la detección de drogas durante las requisas y mejorar los procedimientos de resguardo de evidencias antes del ingreso al penal. La actividad estuvo orientada a brindar herramientas concretas para identificar sustancias sospechosas y garantizar que cualquier secuestro tenga validez ante la Justicia.

La jornada fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Toxicomanía de Cipolletti , quienes trabajan diariamente en investigaciones vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo en el Alto Valle. Durante varias horas, los especialistas compartieron conocimientos técnicos utilizados en el trabajo cotidiano de las brigadas antidrogas.

Uno de los ejes principales de la capacitación fue la detección de sustancias durante los controles y requisas previas al ingreso al establecimiento. En ese marco, se trabajó sobre los procedimientos que deben aplicar los penitenciarios cuando encuentran elementos sospechosos entre pertenencias, encomiendas o durante inspecciones dentro del penal.

Capacitación en la confección de documentos

Además, se brindaron pautas detalladas sobre la correcta confección de formularios de secuestro. Los instructores explicaron cómo documentar cada hallazgo paso a paso, un aspecto administrativo que resulta fundamental para que la evidencia pueda ser incorporada de manera válida en una causa judicial.

carcel cipolletti Como parte de la jornada de formación, se brindaron pautas detalladas sobre la correcta confección de formularios de secuestro.

Otro punto central fue el resguardo de las pruebas. El personal penitenciario recibió indicaciones sobre cómo manipular y preservar las sustancias o elementos incautados para evitar su contaminación, pérdida o alteración, situaciones que podrían comprometer una investigación.

Durante la capacitación también se realizaron prácticas con test orientativos que permiten determinar de manera preliminar el tipo de sustancia detectada. Estos reactivos, utilizados habitualmente por las brigadas especializadas, brindan una primera confirmación antes de que se realicen los análisis de laboratorio correspondientes.

Coer Penal de Roca La capacitación también incluyó el análisis de situaciones reales que pueden presentarse dentro de la unidad penal. Gentileza: La Súper

La importancia de la cadena de custodia

Además, la jornada de formación se enfocó en la importancia de la cadena de custodia, el procedimiento que permite registrar cada paso que sigue la evidencia desde el momento de su secuestro hasta su análisis o presentación ante la Justicia. Este control garantiza la trazabilidad de las pruebas y evita cuestionamientos sobre su autenticidad.

La capacitación también incluyó el análisis de situaciones reales que pueden presentarse dentro de una unidad penal, como intentos de ingreso de drogas ocultas o hallazgos durante requisas. A partir de esos casos, los especialistas explicaron cómo actuar con rapidez y precisión, reforzando el trabajo conjunto para impedir la circulación de estupefacientes dentro del sistema penitenciario.