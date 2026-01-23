Intentó ingresar droga en un preservativo a la cárcel de Cipolletti

El llamativo método fue identificado por el personal de la Unidad de Ejecución Penal N°5.

Durante el control de ingreso, se identificó a una mujer que intentó ingresar sustancias ilícitas adentro de un profiláctico.

Un singular método para intentar ingresar drogas fue detectado en la Unidad de Ejecución Penal 5 de Cipolletti , donde el personal del Servicio Penitenciario Provincial logró frustrar una maniobra durante el ingreso al sector de visitantes . El procedimiento permitió el secuestro de estupefacientes y evitó que el material ilícito llegara a los pabellones.

El hecho tuvo lugar el jueves, cuando una mujer se presentó como visitante en la unidad carcelaria . En el marco de los controles habituales, se activó el protocolo de requisa corporal , considerado una instancia clave para preservar la seguridad interna del establecimiento penitenciario.

Durante el control, realizado por personal femenino en un box especialmente destinado para los controles corporales, las agentes advirtieron una situación irregular . Al solicitarle a la visitante que entregara sus prendas íntimas, y tras la insistencia del personal sin que mediara el uso de la fuerza, la mujer extrajo voluntariamente de su vagina un profiláctico transparente que contenía varios envoltorios de nylon negro.

Ante el hallazgo, que dejó al descubierto una maniobra planificada para eludir los controles, se dio aviso inmediato a los superiores y se activaron los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Con testigos presentes, se notificó a la Justicia Federal y se convocó a personal especializado en toxicomanía para avanzar con las pruebas de rigor.

Tobillera-carcel-de-Cipolletti-página-5.jpg Las sustancias fueron identificadas en el control de ingreso de las visitas. Antonio Spagnuolo

Las drogas secuestradas

Las pericias orientativas confirmaron que parte del material secuestrado era marihuana, con un peso cercano a los nueve gramos, mientras que otra sustancia blanca, de casi cinco gramos, no arrojó resultado positivo en el test inicial y quedó sujeta a análisis de laboratorio. El procedimiento concluyó con el secuestro de la droga y la intervención de las autoridades competentes, mientras desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron el accionar profesional del personal penitenciario.

Secuestraron armas caseras, play station y celulares para estafas en la cárcel

Una requisa masiva y simultánea realizada en el Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca permitió desarticular maniobras internas y recuperar una gran cantidad de elementos prohibidos. Entre los objetos secuestrados había teléfonos celulares.

Cárcel-Cipolletti.jpg La requisa de ingreso al penal tuvo críticas por su invasión a la privacidad de los visitantes.

El operativo se desplegó desde las primeras horas de la mañana del martes y fue ejecutado de manera ordenada, coordinada y sin interrupciones, con participación del personal penitenciario de guardia entrante y saliente, y cobertura de seguridad especializada.

La intervención alcanzó a los pabellones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, lo que permitió un control integral del establecimiento y una respuesta rápida ante cualquier intento de desorden, se destacó desde el Servicio Penitenciario Provincial.

Sin embargo, durante el desarrollo de la requisa algunos presos manifestaron su enojo al ser retirados momentáneamente de sus celdas. En dos casos puntuales, ese reclamo derivó en resistencia activa y agresiones verbales contra el personal.

La cárcel cipoleña cuenta con un gran espacio para construcciones. Los internos del penal se quejaron de la requisa a los visitantes. Antonio Spagnuolo

Frente a esta situación, se actuó con protocolos claros, se evitó una escalada del conflicto y se dio inmediata intervención judicial, iniciándose causas por atentado y resistencia a la autoridad, lo que refuerza el mensaje de que este tipo de conductas no quedan impunes.

Teléfonos escondidos en la cárcel

Más allá de ese episodio aislado, el resultado del procedimiento fue contundente. En total se secuestraron 16 teléfonos celulares, cargadores y fundas, confirmando el intento permanente de mantener comunicaciones ilegales desde el interior del penal.

secuestro carcel Se llevó adelante el secuestro de 16 celulares.

Además, se incautaron cuchillos, planchuelas de hierro, tubos metálicos, hierros adaptados como "facas" y otros elementos cortopunzantes, que representaban un riesgo concreto para la seguridad de internos y trabajadores.

A esto se sumó el hallazgo de bebidas alcohólicas caseras, elaboradas con fruta fermentada en descomposición, que en el ambiente carcelario se conoce como "pajarito", en envases de gran tamaño, una práctica que suele generar conflictos internos y pérdida de control.

También se detectaron prendas de vestir similares a uniformes del personal, cables, joysticks de consolas de videojuegos, antenas y objetos contundentes, todos elementos prohibidos dentro del régimen penitenciario.