Tras la amenaza de muerte a su perro, el intendente de Villa Regina se pidió licencia

El jefe comunal Luis Albrieu se tomará una licencia sin goce de haberes a partir del 18 de marzo. La intendencia quedará a cargo de Maximiliano Garré.

El intendente de Villa Regina , Luis Albrieu, anunció que se tomará una licencia sin goce de haberes por 25 días, según informó la Municipalidad a través de un comunicado oficial. El jefe comunal comunicó que la medida fue tomada por motivos personales , sin embargo, las recientes amenazas de muerte a su perro Polo pueden haber influenciado en la decisión.

La licencia entrará en vigencia a partir del miércoles 18 de marzo con una duración de 25 días. Durante ese período y conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, la conducción del Ejecutivo local quedará a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré , quien asumirá como intendente interino durante la ausencia de Albrieu.

Una amenaza inesperada sacudió al entorno del intendente de Villa Regina , Luis Albrieu. Según trascendió, una advertencia vinculada con una persona muy cercana al jefe comunal encendió las alarmas y terminó con una presentación formal ante la Policía .

De acuerdo con la información que comenzó a circular, el mensaje no llegó directamente al intendente, pero se transmitió rápidamente a través de conocidos. La advertencia habría sido lanzada por un hombre del ambiente delictivo que se mueve entre Villa Regina y General Roca.

SaveClip.App_534303930_18317595919241373_6811726259789472139_n El perro Polo acompaña al intendente en las visitas oficiales.

Un comentario que llegó hasta el intendente

Según trascendió, el sujeto habría comentado la amenaza en una conversación con otra persona. Ese hombre, que mantiene una relación cercana con el jefe comunal, fue quien finalmente decidió transmitirle el mensaje.

Cuando la advertencia llegó a oídos de Albrieu, el impacto fue inmediato. No se trataba de un dato menor: el comentario hablaba de personas que incluso estarían dispuestas a ofrecer dinero para concretar el ataque.

intendente villa regina El jefe comunal radicó la denuncia por amenazas de muerte a su perro Polo.

La exposición policial

Ante la gravedad de la situación, el intendente se acercó a la Comisaría 35° de Villa Regina para dejar asentada una exposición formal.

En su declaración relató que el episodio ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando se encontraba en la Terminal de Ómnibus de Villa Regina. Allí, un conocido se le acercó para advertirle que en General Roca habría personas ofreciendo dinero para matar a alguien muy cercano a él.

El intendente decidió dejar constancia del hecho ante la Policía y manifestó que podría ampliar la denuncia si recuerda nuevos detalles que permitan avanzar con la investigación.

SaveClip.App_535000568_18317595928241373_6553784402727749796_n Luis Albrieu y el gobernador Alberto Weretilneck.

Un vínculo muy especial

Con el correr de las horas también se conoció el motivo de la preocupación del jefe comunal. La amenaza estaba dirigida a Polo, el perro que acompaña a Albrieu prácticamente todo el tiempo.

Quienes conocen al intendente aseguran que el animal es su compañero inseparable. Suele acompañarlo en recorridas por la ciudad e incluso muchas veces viaja con él dentro del vehículo oficial durante actividades o reuniones.

Por ese motivo, el comentario no pasó desapercibido y terminó derivando en la exposición policial que ahora quedó registrada.