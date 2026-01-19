Otra vez quisieron meter drogas a un preso de una comisaría de Cipolletti

Ocurrió en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco. Un hombre le llevó galletitas a un detenido, pero dentro del paquete descubrieron cigarrillos de marihuana.

Un hombre fue a visitar a un amigo que está preso en uno de los calabozos de la Comisaría 24 ubicada en el barrio Don Bosco de Cipolletti. No fue con las manos vacías, sino con alimentos para el detenido. Entre otras cosas, le llevó un paquete de galletitas de una conocida marca. Como es de rigor, los policías de guardia realizaron una minuciosa revisión de los productos acercados.

Pero al efectuar esa tarea descubrieron que el envoltorio había sido adulterado , por lo que al abrirlo encontraron cerca de cinco cigarrillos armados de manera artesanal, por lo que se presume que no contenían tabaco, sino picadura de marihuana .

Ante el hallazgo pidieron la intervención a la Unidad Fiscal de la Justicia Federal de la ciudad de General Roca, que dispuso el secuestro del material y la notificación del involucrado por infracción a la Ley Nacional 23.737, que sanciona la tenencia y tráfico de estupefacientes.

Consumo tras las rejas

Los intentos por pasar drogas para el consumo de personas privadas de su libertad se han reiterado en los últimos meses en distintos puntos de Río Negro. La semana anterior ocurrió un caso en la Comisaría 4ta, situada en pleno centro de Cipolletti. En esa ocasión un joven de 22 años le llevó a un amigo detenido un paquete de yerba, pero en su interior le había agregado un bagullo de marihuana. Se inició una causa y el visitante quedó imputado por infracción a la Ley de Estupefacientes (23737) con la intervención de la Justicia Federal de General Roca. El acusado registra domicilio en Cinco Saltos, al igual que el preso.

En tanto que en junio del año pasado el personal también de la Comisaría 4ta descubrió que dos hombres que habían ido a visitar a un preso le llevaron un acondicionador de cabellos. Pero cuando revisaron su interior una bolsita con marihuana y otra con seis pastillas de color celeste.

El hallazgo, realizado frente a testigos, fue debidamente documentado y se lo notificó a la Fiscalía de turno, que ordenó el secuestro del material y el inicio de una investigación que estará a cargo de la Justicia Federal, conforme a la Ley 23.737 sobre estupefacientes.

La misma maniobra también han intentado realizar en Establecimiento Penitenciarios. Un caso se registró en noviembre de 2024 en Bariloche, donde un hombre fue a visitar a un amigo y le llevó fiambre y pan en una bolsa. Pero dentro de un trozo de pan los guardiacárceles encontraron un envoltorio con un polvo blanco. Los peritajes posteriores determinaron que eran 0,3 gramos de cocaína, pero sorprendentemente de alta pureza (94,79%).

El acusado accedió a un acuerdo judicial que consistió en pagar $250.000, en 3 cuotas de $50.000, a pagar en diciembre, enero y febrero de 2026, con destino al Centro de Salud Las Quintas, ubicado en el barrio del mismo nombre de Bariloche.

Las partes consensuaron que con el cumplimiento de esta reparación, Bravo lograría la extinción de la acción penal y accedería al sobreseimiento.