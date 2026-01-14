Fue a visitar a un amigo que está preso y le llevó marihuana en un paquete de yerba

Ocurrió en la Comisaría 4ta, donde está detenido un hombre de Cinco Saltos. Un joven de 22 años fue descubierto cuando intentó pasarle la droga.

El paquete de yerba y el bagullo de marihuana que el joven le llevaba a su amigo, preso en la 4ta.

Un joven fue a visitar a un hombre que se encuentra detenido en la Comisaría Cuarta de Cipolletti y le llevó un paquete de yerba de una conocida marca para que se tomara unos mates. Como es habitual, el personal de guardia procedió a revisar minuciosamente el producto, dado que han descubierto en numerosas oportunidades intentos por meter de manera oculta elementos no permitidos.

Y en efecto, al efectuar el examen los policías constataron dentro del paquete la presencia de un bagullo con marihuana en su interior, por lo que se procedió de inmediato al secuestro del elemento.

Como consecuencia, al visitante le iniciaron una causa y quedó imputado por infracción a la Ley de Estupefacientes (23737) con la intervención de la Justicia Federal de General Roca.

El acusado tiene 22 años y registra domicilio en Cinco Saltos, al igual que el preso.

Cayó a un bici-volador con bagullos en el morral

Policías de la Subcomisaría 79 del barrio 1.200 de Cipolletti sorprendió a un joven de 20 años que transitaba en bicicleta con varios bagullos de marihuana que llevaba en un bolso tipo morral.

El operativo se llevó a cabo en horas de la madrugada de este miércoles durante los patrullajes de prevención en la calle Naciones Unidas, entre Antonio Turrín y Esquiú, frente al plan habitacional.

Secuestro marihuana ciclista

Al interceptarlo e identificarlo, le solicitaron que mostrara el bolso que cargaba, y hallaron varios envoltorios con una sustancia vegetal similar a cannabis. Son ocho bagullos en total, de acuerdo a la foto publicada por la fuerza policial.

Ante la situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro de los envoltorios y la imputación del joven, continuándose con las actuaciones correspondientes.

El caso del acondicionador de cabellos

En junio del año pasado el personal de la Comisaría 4ta también descubrió que dos hombres que también habían ido a visitar a un preso le llevaron un acondicionador de cabellos. Pero cuando revisaron su interior una bolsita con marihuana y otra con seis pastillas de color celeste.

El hallazgo, realizado frente a testigos, fue debidamente documentado y se lo notificó a la Fiscalía de turno, que ordenó el secuestro del material y el inicio de una investigación que estará a cargo de la Justicia Federal, conforme a la Ley 23.737 sobre estupefacientes.

La misma maniobra también han intentado realizar en Establecimiento Penitenciarios. Un caso se registró en noviembre de 2024 en Bariloche, donde un hombre fue a visitar a un amigo y le llevó fiambre y pan en una bolsa. Pero dentro de un trozo de pan los guardiacárceles encontraron un envoltorio con un polvo blanco. Los peritajes posteriores determinaron que eran 0,3 gramos de cocaína, pero sorprendentemente de alta pureza (94,79%).

El acusado accedió a un acuerdo judicial que consistió en pagar $250.000, en 3 cuotas de $50.000, a pagar en diciembre, enero y febrero de 2026, con destino al Centro de Salud Las Quintas, ubicado en el barrio del mismo nombre de Bariloche.

Las partes consensuaron que con el cumplimiento de esta reparación, Bravo lograría la extinción de la acción penal y accedería al sobreseimiento.